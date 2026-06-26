Bélgica no quiere quedarse fuera del Mundial y juega con Nueva Zelanda

La tercera fecha del grupo G de la cita mundialista presenta un escenario de absoluta necesidad para ambas delegaciones. El encuentro se disputará este viernes 26 de junio a las 20:00 hora local en el estadio BC Place de Vancouver, lo que equivale a la medianoche del sábado 27 de junio en Argentina. Los aficionados del país sudamericano podrán seguir la transmisión en directo a través de los canales de DSports y por medio de la plataforma digital DGO.

Hasta el momento, la realidad de los dos equipos en la competencia refleja urgencias distintas. Nueva Zelanda llega a este compromiso con un punto tras empatar dos a dos frente a Irán en su debut y caer derrotado por tres a uno contra Egipto.

El delantero Elijah Just analizó el panorama y declaró que "Se puede mirar de una manera, donde los empates tal vez no sean tan halagadores para Bélgica cuando probablemente son favoritos para salir del grupo. Al mismo tiempo, sabemos lo hambrientos que van a estar; necesitan ganarnos para salir del grupo, así que sí, definitivamente no los estamos subestimando por los empates".

Por su parte, el seleccionado belga acumula dos unidades producto de sendas igualdades ante Egipto e Irán. El director técnico Rudi García perderá por suspensión al defensor Nathan Ngoy, quien recibió una tarjeta roja en el juego anterior, y mantiene la incógnita en el frente de ataque entre Romelu Lukaku, de 33 años, y Charles De Ketelaere.

El entrenador manifestó que "A veces hay que ganar y en esta situación hay que ganar. Obviamente hubiera deseado empezar mejor, pero esto es parte de la vida. Este grupo no es débil. Necesitamos demostrar que somos capaces de vencer a Nueva Zelanda y avanzar a los dieciseisavos de final. Primero, necesitamos descansar, recuperarnos y prepararnos para este partido decisivo".

En cuanto a las posibles formaciones, los estrategas Darren Bazeley y Rudi García no han confirmado oficialmente sus alineaciones titulares para este enfrentamiento, y las autoridades arbitrales del cotejo se conocerán en las próximas horas. Una victoria otorgará la clasificación directa a la ronda de 32 equipos a cualquiera de los dos competidores.