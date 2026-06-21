Bélgica y un duelo clave contra Irán para no quedar fuera del Mundial

Bélgica e Irán protagonizarán este domingo un encuentro determinante por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. Los dos seleccionados llegan con un punto tras sus respectivos empates en el debut y saben que una victoria puede dejarlos muy cerca de la clasificación a la siguiente ronda.

El partido se disputará en el estadio de Los Ángeles y comenzará a las 16.00 de Argentina. El árbitro será el argentino Darío Herrera.

En territorio argentino, el encuentro podrá seguirse en vivo a través de DirecTV Sports y también mediante la plataforma DGO para quienes cuenten con suscripción al servicio.

Bélgica afronta el compromiso con la obligación de ratificar su condición de candidata dentro de una zona que se mantiene muy pareja. Tras igualar frente a Egipto en la primera jornada, el conjunto europeo necesita sumar de a tres para no depender de otros resultados en el cierre de la fase de grupos.

Irán, por su parte, también llega tras empatar en su estreno ante Nueva Zelanda. El seleccionado asiático intentará dar el golpe frente a uno de los equipos con mayor tradición internacional y mantenerse en carrera por un lugar entre los clasificados.

Las posibles formaciones marcan que Irán saldría con Alireza Beiranvand; Amin Hazbavi, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan y Milad Mohammadi; Omid Noorafkan, Saman Ghoddos y Saeid Ezatolahi; Alireza Jahanbakhsh, Sardar Azmoun y Mehdi Taremi. En Bélgica se esperan varias de sus principales figuras habituales, aunque las alineaciones definitivas serán confirmadas poco antes del inicio del encuentro.