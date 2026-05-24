Emocionante final para alquilar balcones. El desenlace del Torneo Apertura tuvo a Belgrano de Córdoba como el nuevo campeón del fútbol argentino. De local, frente a sus hinchas, dio la vuelta olímpica en un encuentro con "el millonario" histórico.

Belgrano con tintes épicos, dio vuelta un resultado imposible frente a River, después de haber mantenido un duelo que estuvo bien parejo a lo largo del partido, peleado, polémico, cargado de jugadas peligrosas y discusiones para los próximos días en todos los cafés del país..

El fútbol argentino celebra con nuevo campeón de la temporada con un duelo de alto voltaje entre River Plate y Belgrano de Córdoba, que se enfrentaron en el estadio Mario Kempes por la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Un duelo para el infarto

River llegó a esta instancia tras una sólida campaña en la fase de eliminatorias, donde dejó en el camino a San Lorenzo, Gimnasia y Rosario Central. El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscaba alcanzar la estrella número 73 de su historia y la primera bajo la conducción del actual entrenador, en un proceso que apunta a consolidar una nueva etapa deportiva.

En la previa del encuentro, el conjunto de Núñez recibió una noticia alentadora con la recuperación anticipada de Aníbal Moreno, quien será titular tras superar una lesión. En ofensiva, el juvenil Joaquín Freitas ocupó el lugar del lesionado Sebastián Driussi, en una apuesta por frescura y dinamismo en el ataque.

Por su parte, Belgrano llegó en un gran momento tras eliminar a Talleres, Unión y Argentinos Juniors en una destacada campaña. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski buscó hacer historia y conseguir su primer título a nivel nacional.

En cuanto a la formación, el Pirata también presentó modificaciones obligadas: Agustín Falcón reemplazará al lesionado Lisandro López, mientras que Jorge Velázquez se ganó un lugar en el equipo titular por sobre Francisco González Metilli.

De este encuentro Belgrano también clasificó directamente a la Copa Libertadores 2027, además del derecho a disputar el Trofeo de Campeones a fin de año frente al vencedor del Torneo Clausura.

Desarrollo del Primer Tiempo

Santiago Beltrán, el joven arquero de River, se lució con una impresionante atajada a los 12 minutos del primer tiempo. Luego, a los 17 minutos del primer tiempo, Galván le ganó a Rigoni por la izquierda y lanzó un gran centro cruzado para la llegada de Facundo Colidio que solo tuvo que empujarla para poner el 1-0 del Millonario. Sin embargo, a los 25 minutos el Pirata cruzó a los Millonarios y Leonardo, Morales logró el 1 a 1 y empató el partido.

El defensor marcó para Belgrano tras un gran tiro de esquina desde la derecha de Lucas Zelarayán, la pelota cayó en el primer palo donde el ex jugador de Gimnasia La Plata cabeceó cruzado y puso el 1-1.

Emiliano Rigoni, mediocampista ofensivo de Belgrano, se había escapado y sacó un remate cruzado muy preciso, pero Beltrán se lució con una gran estirada para mantener la igualdad.

Desarrollo del Segundo Tiempo

Pero a los 17 del segundo tiempo, Tomás Galván puso el 2 a 1 parcial para el visitante. Sin embargo, el delantero Nicolás Fernández marcó el 2-2 para Belgrano de Córdoba ante River, a los 39 minutos del complemento por penal. Desde los doce pasos, el ex delantero de Defensa y Justicia pateó potentemente al ángulo derecho del arquero Santiago Beltrán que voló a la izquierda.

Tras una extensa revisión en el VAR, el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal para Belgrano por una clara mano de Lautaro Rivero dentro del área a los 38 minutos.

Finalmente, el delantero Nicolás Fernández marcó el 3-2 para Belgrano de Córdoba ante River a los 42 minutos del complemento y con ello, la coronación final del nuevo campeón argentino en tierras cordobesas.

