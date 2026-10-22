El Gobierno nacional evalúa la posibilidad de extender el plazo para la presentación de ofertas en la privatización del Belgrano Cargas, según informó TN. La fecha originalmente prevista es el 11 de noviembre, pero la decisión aún no está tomada y distintas empresas interesadas habrían solicitado más tiempo para preparar sus propuestas. Fuentes oficiales consultadas por el medio nacional minimizaron el impacto de la salida de Grupo México Transportes (GMXT) y aseguraron que "no altera el proceso".

La empresa mexicana, que había proyectado inversiones por US$3.000 millones para operar las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, anunció su retiro de la contienda a pocas semanas de la apertura de los sobres técnicos. GMXT atribuyó la decisión al esquema de acceso abierto (open access), que permite que distintos operadores circulen por las mismas vías pagando un peaje. "Ese modelo, desde nuestra perspectiva, resulta ineficiente, resta competitividad al sistema en su conjunto e incrementa los costos", sostuvo la firma al anunciar su salida.

Por qué es importante para San Juan

Para San Juan, la atención está puesta en un tramo específico del proceso: el ramal Albardón-Jáchal, de 175 kilómetros. El proyecto, que llevaba décadas fuera de servicio, fue incluido en el paquete de la línea San Martín y podría convertirse en la salida del cobre sanjuanino hacia los puertos de Rosario. La obra fue incorporada mediante la Resolución 1350/2026 del Ministerio de Economía.

El secretario de Industria, Comercio y Servicios de San Juan, Alejandro Martín, explicó a DIARIO HUARPE en una nota anterior que la inclusión del RIGI fue clave para destrabar el interés de los operadores en el ramal. "Para este caso de inversiones en todo lo que sean obras de vías, ha entrado el RIGI", afirmó. Además, detalló el desafío técnico: "La traza tiene entre 70 y 80 años de antigüedad y hay que adaptarla de trocha angosta a ancha. Si queremos que sea rentable, tenés que llegar a vagones de 50 toneladas y convoyes de 60 vagones con dos locomotoras".

El circuito logístico contempla que la estación Jáchal reciba la producción del distrito Vicuña a través de la Ruta 150, mientras que la estación Cañada Honda concentre la carga de Los Azules y El Pachón. Desde allí, el mineral viajaría por la línea San Martín hacia el puerto de Rosario, una ruta que ya fue utilizada por Bajo de la Alumbrera para exportar concentrado de cobre.

Pese al retiro de la firma mexicana, el proceso continúa con otros posibles interesados, entre ellos el consorcio de empresas aceiteras (AGD, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y ACA), el Grupo Roggio y Techint. También se menciona la posibilidad de que Rio Tinto, Glencore, Ganfeng y Vicuña se incorporen como socios inversores. La definición del cronograma y de las condiciones de la concesión será determinante para saber si el sistema ferroviario podrá responder a las necesidades logísticas que exigirá la próxima década de expansión minera en San Juan.