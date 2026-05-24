En el estadio Mario Alberto Kempes, el ´Millonario´ empezó ganando con el gol de Facundo Colidio a los 18 minutos de juego, pero Leonardo Morales lo empató a los 26 minutos.

En el complemento, Tomás Galván le dio la ventaja a River a los 14 minutos, pero a los 40 y 43, el delantero Nicolás Fernández empató y dio vuelta el partido.

Se definió el primer campeón del fútbol argentino del año. Este domingo, Belgrano superó 3-2 a River en una definición no apto para cardíacos. “El pirata” tuvo un gran camino hasta la final, donde dejó en el camino a Talleres en el clásico, a Unión y a Argentinos Juniors por penales. Finalmente, derrotó al Millonario en Córdoba en una final apasionante, que dio vuelta gracias a un doblete agónico de Uvita Fernández.

Cuando parecía que Belgrano había perdido la potencia en ataque que necesitaba para dar vuelta una final que perdía por 2 a 1, Ricardo el Ruso Zielinski pateó el tablero y metió a Nicolás Uvita Fernández. A los 30' del segundo tiempo, el entrenador del Pirata puso al delantero de 30 años en lugar del ya cansado Lucas Passerini y rompió el partido: generó el penal que más tarde cambió por gol y puso el 3 a 2 para darle el título al equipo cordobés.

Cuando a la final le quedaba un cuarto de hora y River se quedaba con el torneo Apertura al imponerse por 2-1, una jugada cambió el rumbo del encuentro y se convirtió en la gran polémica en el estadio Mario Alberto Kempes, que vio la histórica consagración de Belgrano.

La pelota dio en el brazo de Lautaro Rivero, el árbitro Yael Falcón Pérez no cobró en primera instancia y todos los jugadores de Belgrano pidieron penal del defensor de River.

El VAR, a cargo de Leandro Rey Hilfer, primero chequeó que la situación fuera dentro del área y una vez que lo confirmó, llamó a Falcón Pérez para que observara lo sucedido.

Si bien Rivero tenía las manos detrás del cuerpo, el árbitro argumentó que hizo “un movimiento” hacia el balón y por eso decidió que era para marcar el punto penal.

El penal fue el inicio de la remontada de Belgrano, debido a que de inmediato Uvita Fernández marcó su doblete y le dio el primer título en su historia al equipo cordobés.

Después de un centro de Franco Vázquez, el delantero la tomó mordida pero no evitó que la pelota se metiera junto al palo derecho del arco defendido por Santiago Beltrán.

Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y se transforma en el primer campeón de liga de Córdoba, el segundo a nivel nacional tras la Supercopa Internacional que conquistó Talleres en 2025, también ante River.

Por su parte, el equipo de Eduardo Coudet sufrió un duro golpe en el final del semestre, en la previa de lo que será la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia, el miércoles en el estadio Monumental.

