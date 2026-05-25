Club Atlético Belgrano escribió una de las páginas más importantes de su historia al vencer 3-2 a Club Atlético River Plate en la final del Torneo Apertura 2026 y conquistar el primer campeonato de liga de Primera División de toda su trayectoria.

El encuentro se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski logró una remontada memorable ante un River que estuvo cerca de quedarse con el título. La victoria desató una celebración histórica entre los hinchas celestes y metió oficialmente al club cordobés en la tabla de campeones del fútbol argentino.

Con esta conquista, Belgrano alcanzó su primer título de liga en 121 años de vida institucional y se convirtió en el primer club indirectamente afiliado a la AFA en ganar un campeonato de Primera División, además del primero fuera de Buenos Aires y Rosario en lograrlo desde la creación de los torneos nacionales.

Pese a la derrota en la final, River continúa liderando la tabla histórica de títulos de liga con 38 campeonatos, seguido por Club Atlético Boca Juniors con 35. Más atrás aparecen Racing Club con 18, Club Atlético Independiente con 16 y Club Atlético San Lorenzo de Almagro con 15 conquistas.

El título del Pirata también tuvo un fuerte componente simbólico por el recorrido que realizó en los playoffs. Antes de la final eliminó a Talleres en el clásico cordobés, luego dejó en el camino a Unión y más tarde superó a Argentinos Juniors por penales, consolidando una campaña inolvidable.

La consagración de Belgrano no solo modifica la estadística histórica del fútbol argentino, sino que además marca un precedente para los clubes del interior, en un torneo históricamente dominado por equipos metropolitanos.