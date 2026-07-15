La histórica clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que empañó parcialmente los festejos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Una vez finalizado el encuentro que la Albiceleste ganó 2-1 frente a Inglaterra, se produjo un tenso episodio entre Jude Bellingham y Valentín Barco.

Mientras los dirigidos por Lionel Scaloni celebraban en el centro del campo el agónico triunfo que los depositó nuevamente en la definición de la Copa del Mundo, el mediocampista inglés protagonizó una acción que generó indignación.

El momento de la agresión

Según muestran las imágenes de la transmisión oficial, Barco se dirigía hacia el grupo de futbolistas argentinos que festejaba la clasificación cuando pasó muy cerca de Bellingham.

En ese instante, y sin que se advirtiera un intercambio previo entre ambos, el volante inglés le propinó un cachetazo en la parte posterior de la cabeza al exjugador de Boca Juniors.

La acción tomó por sorpresa a los futbolistas argentinos y desató una inmediata reacción de ambos planteles.

Hubo empujones y tensión tras el pitazo final

Tras el golpe, varios jugadores de Argentina se acercaron para defender a Barco, mientras que futbolistas ingleses también intervinieron. Durante algunos segundos hubo empujones y un fuerte intercambio entre los protagonistas.

La situación, sin embargo, no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de integrantes de ambos equipos, que lograron separar a los jugadores y evitar que el incidente derivara en una pelea generalizada.

El episodio ocurrió en medio de los festejos por la clasificación de la Albiceleste, que logró una remontada memorable gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, luego de comenzar en desventaja por el tanto de Anthony Gordon.

Con el conflicto ya controlado, Argentina continuó celebrando el pase a la gran final, donde enfrentará a España el próximo domingo, desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con la ilusión de conquistar la cuarta Copa del Mundo.