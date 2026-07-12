La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 abrió una discusión interna luego de las declaraciones de Thomas Tuchel sobre el rendimiento del equipo frente a Noruega. Tras el triunfo 2-1 en tiempo extra, Jude Bellingham salió a responder las críticas del entrenador y defendió el esfuerzo realizado por sus compañeros.

El conjunto inglés logró avanzar de ronda con un doblete del futbolista del Real Madrid, que permitió dar vuelta un partido complicado ante el equipo de Erling Haaland. Con la victoria, Inglaterra quedó entre los cuatro mejores del torneo y espera por el ganador del duelo entre Argentina y Suiza.

Sin embargo, después del encuentro, Tuchel aseguró que no estaba conforme con el nivel mostrado por sus dirigidos. El entrenador alemán destacó que el equipo cometió errores y que necesitaba mejorar de cara a los próximos compromisos.

Las palabras del técnico generaron una reacción dentro del plantel. Bellingham, una de las principales figuras de Inglaterra y uno de los goleadores del equipo junto a Harry Kane con seis tantos, fue consultado sobre la mirada del entrenador y respondió con dureza. “Quizá él no sabe lo que es jugar al fútbol en estas condiciones contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth”, expresó el mediocampista en referencia a la dificultad del partido ante Noruega y a los futbolistas que tuvo enfrente.

Antes de esa respuesta, Bellingham destacó el trabajo del equipo y valoró la clasificación conseguida. “Demostramos carácter y trabajamos muy duro. Nos sentimos muy orgullosos”, señaló.

Además, el jugador del Real Madrid resaltó el esfuerzo colectivo para superar un partido que definió como exigente. “La situación era complicada, fue un esfuerzo enorme. Todos los jugadores trabajaron durísimo”, afirmó.

Luego de sus declaraciones, Bellingham también remarcó la importancia de mantener un buen clima dentro del grupo y enfocarse en el próximo desafío. “No es un equipo fácil para jugar contra ellos. Así que tratamos de crear el mejor ambiente”, concluyó.

Inglaterra ahora aguarda por el rival que saldrá del cruce entre Argentina y Suiza, con un lugar en la final del Mundial 2026 como objetivo.