Bellingham, estrella de Inglaterra, lesionado a días de jugar contra Argentina

El seleccionado inglés vive horas de incertidumbre tras la victoria obtenida frente a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026. A pesar del festejo por el pase a la siguiente instancia, todas las miradas se posaron sobre Jude Bellingham. El mediocampista, que fue el autor de dos goles para asegurar la clasificación, terminó el encuentro con claros signos de malestar físico.

Mientras el entrenador Thomas Tuchel intentaba darle indicaciones tácticas en una pausa del juego, se observó al futbolista presionando con insistencia su hombro izquierdo. Esta situación generó una alerta inmediata en el cuerpo técnico británico, ya que no se trata de una dolencia nueva para el jugador.

La figura de los Tres Leones arrastra complicaciones en esa zona desde hace tiempo, producto de una caída sufrida durante un cruce entre Real Madrid y Rayo Vallecano en la liga española.

Aquella lesión derivó en una intervención quirúrgica realizada en julio de 2025 para tratar una luxación que no había sanado correctamente. Los pinchazos en la articulación suelen reaparecer en momentos de alta fricción competitiva, como sucedió en el duelo contra los noruegos, donde Bellingham debió realizar un gran desgaste para marcar a figuras como Erling Haaland y Martin Odegaard.

A pesar de la preocupación que despiertan sus masajes constantes, en el entorno del equipo confían en que el volante podrá estar presente el miércoles frente a la Selección Argentina. Se estima que, de ser necesario, el jugador utilizará un vendaje especial para proteger la zona. El encuentro está programado para las 16 horas y definirá a uno de los finalistas del torneo.

El clima previo se calienta con las palabras de Joe Cole, quien se mostró desafiante sobre el enfrentamiento con Lionel Messi al afirmar "Bueno, habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%". El ex mediocampista reafirmó su postura diciendo "Lo digo ahora mismo, vamos a llegar a la final del Mundial".

En la misma línea, Micah Richards sostuvo "Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos". Por último, Gary Neville analizó a la defensa argentina indicando "Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo".