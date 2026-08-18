El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, desató una nueva condena internacional al declarar públicamente que en Gaza existen personas que "no merecen vivir" y llamar al asesinato de entre 30 y 40 palestinos cada noche. Las expresiones del funcionario, quien integra la coalición del gobierno de Benjamín Netanyahu desde 2022, fueron vertidas en el podcast «8 de octubre», conducido por el exrehén de Hamas y la Yihad Islámica, Rom Braslavski.

Aunque Ben Gvir no integra el mando militar que toma las decisiones de combate en la Franja de Gaza, su cartera controla a la Policía nacional y el sistema penitenciario, institución donde organismos internacionales han receptado reiteradas denuncias por torturas contra prisioneros palestinos. Sus declaraciones forman parte del material presentado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU como evidencia de "intención genocida".

Ejecuciones diarias y colonización de la Franja

Durante la entrevista, el titular de la cartera de Seguridad aclaró que su planteo de ejecuciones no se limita a personas que constituyan una amenaza inmediata:

"Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando entre 30 y 40 personas cada noche (...) Hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas", sentenció el funcionario.

Asimismo, Ben Gvir se opone abiertamente a la reducción de la intensidad de las operaciones militares en el enclave palestino en el marco del "plan de paz" promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Como colono residente en la Cisjordania ocupada, el ministro reiteró su postura a favor del desplazamiento forzado de la población y la ocupación territorial:

"Considero que toda Gaza es nuestra (...) Deberíamos tener asentamientos no solo en Gush Katif (la colonia israelí en la Franja desmantelada en 2005), sino en toda Gaza, fomentando la mayor emigración posible, enviándolos a sus países de origen, y para los terroristas, nada de emigración, nada, simplemente matarlos uno por uno".

Antecedentes extremistas y rearme civil

El historial político de Ben Gvir está marcado por su militancia desde la década de 1970 en el movimiento extremista Kach, fundado por el rabino Meir Kahane, organización que promovía la expulsión de la población árabe y la instauración de una teocracia basada en la ley judía ortodoxa. La agrupación fue calificada como organización terrorista por el propio Estado de Israel, razón por la cual el hoy ministro quedó excluido en su juventud del servicio militar obligatorio.

El funcionario no solo expresa su desprecio hacia la población palestina sino que también es uno de los colonos israelíes que vive en la Cisjordania ocupada, desde donde construyó su carrera política pidiendo por la “migración masiva de palestinos” en Gaza para colonizar la Franja con asentamientos judíos.

Entre las medidas y acciones que caracterizan su gestión al frente del Ministerio de Seguridad Nacional se destacan:

Aumento del armamento en civiles: Desde su llegada al gabinete, la concesión de licencias de armas de fuego para ciudadanos israelíes —competencia bajo su órbita— registró un incremento del 126 por ciento.

Provocaciones a activistas internacionales: En mayo pasado, difundió un video donde se lo observaba sonriendo y flameando una bandera israelí frente a activistas de la Flotilla Global Sumud que permanecían detenidos, esposados y arrodillados en el suelo.