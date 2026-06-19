En un tratamiento exprés, la legislatura de Neuquén se dispone a aprobar un acuerdo entre la provincia e YPF, a partir del cual habrá más beneficios fiscales para las petroleras. En paralelo, sin el régimen de Zona Fría, las boletas pueden duplicarse.

El proyecto prevé nuevos beneficios fiscales para el gas que se destine a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL). Esos beneficios se acumulan con los enormes privilegios tributarios, aduaneros y cambiarios otorgados por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

El diputado provincial Andrés Blanco, del PTS-Frente de Izquierda, adelantó su rechazo y cuestionó el tratamiento exprés del acuerdo entre el gobierno provincial e YPF para la futura planta de GNL y de dos proyectos para autorizar al Ejecutivo a endeudarse por 387,8 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un plazo de 15 años.

Más privilegios para petroleras

Blanco denunció que el Acta Acuerdo “Proyecto GNL” otorga nuevos privilegios fiscales a las petroleras en detrimento de la recaudación provincial y de los bolsillos de las familias trabajadoras. “Todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas tienen que declararse en estado de alerta y movilización, y convocar a un paro y movilización provincial para frenar este nuevo pacto de saqueo y entrega que sellaron Figueroa y Milei, para entregarle todo en bandeja a las petroleras”.

El diputado explicó las razones por las cuales rechazará el proyecto del Ejecutivo: “Lo que hace este proyecto es dar nuevos privilegios a YPF y a otras empresas transnacionales para que paguen menos por el gas que destinen a la futura planta de GNL. Es decir, además de los beneficios que les da el RIGI —como no pagar retenciones, no tener que ingresar los dólares al país, pagar menos IVA y ganancias— ahora además van a pagar menos regalías”.

Blanco aseguró que es “chocante” el contraste con lo que viven las familias de la provincia: “Mientras esta rebaja de las regalías puede ser del 37,5%, al mismo tiempo la reforma del régimen de Zona Fría, también votada por el bloque de Figueroa, puede llevar a tarifazos en el gas de hasta el 100% para las familias trabajadoras”.

“¿Cuántos millones de dólares extra de ganancias van a tener las empresas gracias a esta ley? ¿Cuánto va a dejar de recaudar el Estado? ¿Cómo puede ser que mientras sigue endeudando en dólares a la provincia, les haga este regalo a las empresas? Una vez más queda expuesto que tanto Milei como Figueroa gobiernan para las petroleras”, denunció.

Y advirtió: “Están profundizando un esquema extractivista. Están profundizando el saqueo. Este gas no va a satisfacer la demanda de energía de la población. Es gas de exportación. Se llevan todo: el gas, el petróleo y los dólares. Y encima con una renuncia a la soberanía escandalosa, porque cualquier controversia judicial se dirime en Europa”.

