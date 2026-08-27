Benjamín Agüero, hijo de Sergio Kun Agüero y nieto de Diego Maradona, viajó a Estados Unidos para realizar una prueba en Inter Miami. El delantero de 17 años pertenece a Independiente y busca una oportunidad en el club que tiene como máxima figura a Lionel Messi, quien además es su padrino.

El juvenil no viajó solo a Florida. También participa de las pruebas Ciro Berratti, otro futbolista de las divisiones inferiores del Rojo. Ambos serán evaluados por los responsables deportivos de Inter Miami antes de que exista una definición sobre su futuro.

Por el momento, no existe una transferencia acordada. Los dos jugadores tienen ficha en Independiente y, si superan las pruebas y el conjunto estadounidense decide incorporarlos, la operación se realizaría mediante un convenio entre ambas instituciones.

Según informó el periodista Matías Martínez, la posibilidad incluso podría convertirse en el punto de partida para un acuerdo entre Independiente e Inter Miami relacionado con el desarrollo y transferencia de juveniles.

Quién es Benjamín Agüero

Benjamín es delantero centro, al igual que su padre, y llegó a Independiente en enero de 2024 después de formarse en las divisiones inferiores de Tigre. Ese mismo año comenzó a competir en la Octava División del club de Avellaneda.

En sus primeros pasos con el Rojo utilizó la camiseta número 16, un dorsal estrechamente relacionado con la carrera del Kun, quien lo vistió durante parte de su etapa en Manchester City y también en la Selección Argentina.

La prueba representa ahora una oportunidad particular para el joven futbolista. En caso de convencer a Inter Miami, podría continuar su formación en la institución estadounidense y compartir club con Messi.

Sin embargo, todavía no existe una resolución definitiva. Una vez finalizada la evaluación, Inter Miami deberá decidir si avanza por Agüero y Berratti o si ambos regresan a Independiente para continuar su desarrollo en las divisiones inferiores.