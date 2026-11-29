El actor Benjamín Alfonso sorprendió al revelar que incursiona como albañil ante la falta de continuidad laboral en la industria audiovisual argentina. Durante una entrevista en el programa Implacables, el artista compartió su entusiasmo por el estreno de La Navidad de la Familia García, película que protagoniza junto a Luly Drozdek, aunque no ocultó su preocupación por la crisis actual que atraviesa la ficción nacional.

A pesar de haber integrado el elenco de Margarita, dirigir su primer cortometraje y participar en una serie vertical junto a Julieta Poggio, el intérprete reconoció que el volumen de trabajo anual fue muy escaso. “Uno quiere ponerse optimista, pero no está tan fácil”, admitió frente a las cámaras al analizar el complejo panorama que enfrentan los trabajadores del espectáculo local durante los últimos meses.

Al detallar el tiempo efectivo que pasó frente a las cámaras, el artista precisó que su actividad fue mínima a lo largo de la temporada. “Se puede decir que es como un año tremendo para mí, pero al mismo tiempo, en rodaje habré estado un mes y medio de todo el año. Creo que exagerando un poco”, explicó con total sinceridad sobre su realidad profesional.

La situación económica tampoco encontró alivio en su faceta como artista plástico, ya que entre risas irónicas confesó que no logró vender ni una sola de sus obras realizadas. Frente a este escenario de incertidumbre financiera, el galán decidió encarar un proyecto personal de autoconstrucción para reducir costos y mantenerse activo en el plano laboral.

“Estoy por hacer una casa de barro con mis propias manos”, anunció resignado sobre su próximo desafío lejos de los sets de filmación. El proyecto se llevará a cabo en la localidad costera de Chapadmalal utilizando técnicas de permacultura, una elección que justificó porque ofrece una muy buena aislación térmica para soportar las bajas temperaturas de esa zona balnearia.

El intérprete explicó que encargarse personalmente de la obra representa un ahorro fundamental para su economía doméstica actual. “Me mando ahora. Nosotros tenemos que rebuscárnola. Si mando a hacer la casa, me va a salir caro. Entonces la hago yo, y ahí solvento lo que estaría ganando”, detalló sobre la decisión de asumir el rol de constructor.

Para cerrar su reflexión, el actor destacó la capacidad de adaptación de los argentinos frente a las adversidades económicas y laborales. “Si somos conocidos por algo es por resilientes y que siempre salimos adelante. Si habrá que cambiar el formato, habrá que cambiar. Y si me tenés que dedicar a hacer casas de barro, me dedicaría a hacer casas de barro”, concluyó.