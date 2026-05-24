A miles de kilómetros de San Juan, entre entrenamientos, canchas impecables y figuras internacionales, un adolescente sanjuanino vive una experiencia que hasta hace poco parecía imposible. Se trata de Benjamín Irimia Villa, un adoslescente de 15 años que actualmente realiza una prueba en la academia del Inter Miami CF, el club donde actualmente juega Lionel Messi.

Benjamín es nieto del reconocido sindicalista sanjuanino José Villa, histórico referente de UPCN en la provincia. Sin embargo, lejos de la exposición, el joven decidió vivir esta oportunidad en silencio y con bajo perfil. “Se fue a finales de abril y tiene que estar un mes a prueba. No quería decir nada y nosotros respetamos su decisión”, contó a DIARIO HUARPE su madre, María Laura Villa, quien también integra el sindicato.

Actualmente, Benjamín juega en la categoria U16 y entrena todos los días en Miami junto a otros juveniles de la academia. Incluso, ya sumó minutos como titular en partidos en el torneo del Dreams Cup 2026. “Este sábado ha estado de titular durante los dos tiempos y veremos qué pasa después. Es una experiencia nueva”, comentó María Laura.

Equipo de U16 del Inter de Miami.

La historia de Benjamín también tiene raíces futboleras en su familia. Su padre, Sergio, jugó en Talleres de Córdoba, pero una lesión truncó su carrera cuando era joven y eso lo llevó a instalarse un tiempo en Barcelona para continuar con su recuperación.

Allí comenzó a construir vínculos con personas ligadas al fútbol internacional. Tiempo después, Benjamín con ta solo 13 años tuvo una experiencia en Europa jugando para el Club de Fútbol Lloret. Fue justamente en España donde Ángel Guillermo Hoyos, actual entrenador en Inter Miami y reconocido por haber recibido a Messi durante sus primeros pasos en Barcelona; junto a su hijo, observaron al juvenil sanjuanino y lo convocaron para realizar la prueba en Estados Unidos. “Ellos lo vieron jugar hace unos años y ahora lo llamaron para que fuera a probarse”, explicó su madre.

El día a día de Benjamín en Miami combina entrenamientos intensos con escenas difíciles de imaginar para cualquier futbolero. En el predio del club, el adolescente comparte espacios con figuras internacionales y con los hijos de algunos de los jugadores más reconocidos del mundo. “Yo le decía a mi hijo que disfrute porque se encuentra a Messi tomando mate con Antonela en las canchas. Sea lo que sea lo que pase más adelante, no importa; es una experiencia muy bonita”, expresó María Laura.

Además del capitán argentino, Benjamín también coincidió con Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Según contó su madre, incluso el hijo del delantero uruguayo participa de las divisiones formativas del club.

Antes de llegar a Estados Unidos, Benjamín construyó toda su formación futbolística en Club Atlético San Martín, donde comenzó a jugar desde muy pequeño. “Desde los tres años que va a fútbol y siempre ha sido muy apasionado incluso pedía pelotas para los cumpleaños y Navidad”, recordó la mamá.

Benjamín surgió del Club San Martín.

La prueba técnica del enganche finaliza la próxima semana. Tras los últimos compromisos del torneo juvenil, Benjamín regresará a la provincia para retomar sus estudios escolares. La decisión final sobre su fichaje definitivo y la posterior mudanza con escolarización en Miami se definirá en el mes de agosto. Sea cual sea el veredicto de la dirigencia norteamericana, el pibe de San Juan ya demostró que su fútbol tiene categoría internacional.