Benjamín es el nombre de varón más utilizado en Argentina desde 2020, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Con 58.289 registros, encabeza el listado de las opciones masculinas más elegidas durante la década actual, seguido por Mateo y Gael.

El ranking fue difundido este lunes 26 de octubre y permite observar cuáles son los nombres que más se repitieron en las inscripciones realizadas en el país durante los últimos años. Entre los primeros puestos predominan alternativas tradicionales y otras que ganaron popularidad entre las nuevas generaciones.

Según los datos, Mateo ocupa el segundo lugar con 50.149 registros, mientras que Gael se ubica tercero con 39.815.

Los 10 nombres de varón más elegidos desde 2020

El listado reúne las diez opciones masculinas con mayor cantidad de inscripciones en Argentina desde el comienzo de la década.

Benjamín: 58.289 registros. Mateo: 50.149 registros. Gael: 39.815 registros. Bautista: 37.925 registros. Valentín: 34.694 registros. Nicolás: 29.199 registros. Agustín: 27.778 registros. Valentino: 27.687 registros. Felipe: 26.940 registros. Liam: 26.687 registros.

Benjamín mantiene una diferencia considerable respecto de Mateo, que ocupa el segundo puesto, mientras que Gael completa el podio. Bautista y Valentín también se encuentran entre los nombres que más se repitieron en las inscripciones de los últimos años.

Qué se debe tener en cuenta al interpretar el ranking

Las cifras corresponden a registros de nombres propios y no necesariamente a primeros nombres exclusivamente. Según la metodología informada, cuando una persona fue inscripta con dos o más nombres, cada uno se contabilizó por separado.

Por ese motivo, el listado puede diferir de otros rankings que consideran únicamente el primer nombre de cada recién nacido.

El Renaper cuenta con un sistema estadístico que permite consultar los nombres asignados al nacer por año y provincia. La plataforma oficial disponible en línea presenta datos de personas nacidas en Argentina entre 2012 y 2024, según su metodología publicada.

De esta manera, Benjamín se posiciona como la opción masculina más repetida desde 2020, por delante de Mateo y Gael, en un ranking que refleja las preferencias de las familias argentinas al momento de elegir cómo llamar a sus hijos.