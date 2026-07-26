Benjamín Vicuña contó cómo es la relación con Pampita y China Suárez

Durante su participación en el programa televisivo conducido por Mirtha Legrand, Benjamín Vicuña se refirió a su realidad cotidiana y la organización con su familia. El actor profundizó sobre su elección de permanecer en el país al asegurar que "Me radiqué acá por mis hijos. Vivo a media cuadra del colegio y a media cuadra de una clínica. Entendí que mi vida es acá, mi alma está tranquila". En una charla abierta, el invitado abordó el tema de la crianza compartida con las madres de sus hijos.

Sobre el ejercicio de su rol como padre, Vicuña reflexionó que "Creo que tenemos una tarea muy difícil, que es criar. Hoy los papás estamos mucho más presentes que en otras generaciones. Cada hijo tiene una cantidad de actividades y eso significa muchas responsabilidades asociadas a la crianza y a la educación".

Al ser consultado por la convivencia con Carolina Ardohain y Eugenia Suárez, explicó que "Lo más importante, de verdad, es el bienestar de los chicos. Yo tuve hijos con dos mujeres y se le busca la vuelta para tener un equipo sano, para que los hijos puedan tener el mejor entorno posible".

Respecto a la fluidez del contacto con sus ex parejas, el artista manifestó con sinceridad que "Me hablo… Esto también lo van a entender muchos. Uno, por momentos, se disocia y logra hablar de lo que hay que hablar. Existen escenarios mejores, posiblemente. Existen otros, pero es lo que me tocó". El intérprete también atraviesa un buen momento sentimental junto a su pareja Anita Espasandín, con quien mantiene un vínculo desde hace tres años.

En declaraciones previas brindadas a Intrusos, al ser interrogado sobre el futuro profesional de Mauro Icardi y cómo esto afectaría la residencia de la China Suárez, reconoció que "Evidentemente sí, pero me voy adaptando a lo que se puede".

Sin embargo, prefirió no profundizar en detalles externos al remarcar que "No voy a hablar porque no tengo mucha información y es algo privado". Como cierre de su postura ante estos escenarios, el actor concluyó que "El diálogo es fundamental".