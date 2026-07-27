Benjamín Vicuña contó el furioso reclamo que le hizo su hijo mayor

Benjamín Vicuña participó en el programa nocturno de Mirtha Legrand y analizó su experiencia personal como padre. Durante la entrevista, el actor reflexionó sobre su propio crecimiento en este rol y afirmó que "Soy padre hace 20 años y tuve la suerte de ir evolucionando. Te lo digo de verdad". La conversación se profundizó cuando el invitado relató un intercambio reciente con uno de sus hijos. "Mi hijo adolescente, que el otro día me vino con algunos planteos y reclamos…" explicó el artista.

Ante la consulta de la conductora sobre si el joven desea seguir sus pasos profesionales, Vicuña confirmó que "Si me dijo que quiere ser actor, pero también me dijo algunas cosas que tienen que ver con su niñez".

El actor destacó la importancia de validar la perspectiva de sus hijos al señalar que "Cada persona tiene un punto de vista. Por ahí se complementa con el nuestro, pero su verdad es su verdad. Y ante eso, él me dijo: ‘Mira, a mí me faltó esto, esto y esto’. Y le dije: ‘Bueno, Bauti, pero estoy acá, te propongo que de acá para adelante…".

El diálogo continuó con una consulta sobre la relación que mantiene con sus antiguas parejas. "Yo sabía que esto iba a pasar. Esto lo va a entender la gente grande, que tienen familias ensambladas. Lo más importante es el bienestar de los chicos" respondió ante la pregunta sobre el trato con sus ex.

Finalmente, el actor detalló el esfuerzo que implica mantener la armonía familiar indicando que "Es muchísimo laburo. La verdad es que con ambas, yo que tuve hijos con dos mujeres, se le busca la vuelta para tener un equipo sano, que los hijos puedan llevar adelante su vida, el mejor entorno posible. Uno por ahí se disocia y habla de lo que hay que hablar. ¿Existen escenarios mejores? Posiblemente, pero es lo que me tocó".