Benjamín Vicuña contó la horrible relación que tiene con la China Suárez

Tras el impacto mediático que generaron las críticas de Mauro Icardi hacia su paternidad, Benjamín Vicuña decidió enfrentar las cámaras para dar su versión. El actor conversó con el cronista Oliver Quiróz de Primicias Ya y con Rodrigo Bar del programa SQP sobre la realidad de su contacto con Eugenia Suárez.

Al ser consultado sobre si efectivamente existe comunicación entre ellos, el artista respondió de forma directa que "Sí, con la madre de mis hijos, por supuesto". Con esta afirmación, el intérprete buscó terminar con los rumores que indicaban un diálogo limitado únicamente a la vía legal.

La prioridad del actor chileno parece centrarse en la estabilidad de la familia. Respecto a la dinámica cotidiana que mantiene con la madre de Magnolia y Amancio, el entrevistado explicó que "Manejamos y tenemos un vínculo por el bienestar de los niños y su crianza".

Estas declaraciones surgen un año después de que se plantearan dudas sobre la fluidez de la relación entre las partes. Durante el reportaje, el protagonista de diversas ficciones se mostró firme en su postura de no alimentar conflictos públicos que puedan afectar a los menores involucrados.

Para cerrar el intercambio periodístico, el actor fue contundente sobre los límites que se impone al referirse a su pasado familiar. Manifestó que "Jamás hablaría mal de la madre de mis hijos, porque sería hablar mal de mis hijos" como una regla de conducta frente a la exposición.

Asimismo, en referencia a las personas que comparten el día a día con los pequeños, como es el caso del futbolista Icardi, el artista concluyó que "Tampoco hablaría mal de una persona con la que mis hijos pasan tiempo". De esta manera, Vicuña intentó poner paños fríos a la controversia y resguardar la intimidad de su entorno cercano.