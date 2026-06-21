Benjamín Vicuña contó qué dijo su hijo a su escena íntima con un hombre

Benjamín Vicuña transita una etapa de plenitud profesional gracias al suceso teatral de Secreto en la montaña,. En una entrevista radial para el programa Agarrate Catalina, el protagonista relató la emotiva experiencia que vivió con su hijo mayor durante el estreno de la pieza que encabeza junto a Esteban Lamothe,. La obra, que aborda la historia de una pareja del mismo sexo, generó un impacto profundo en el joven Bautista.

El actor chileno detalló que, tras observar la función, el adolescente le manifestó sus deseos para el futuro cercano. Según explicó el entrevistado, "vino mi Bauti y entre otras cosas me dijo que quiere ser actor. Imaginate lo fuerte que le pegó y me dio un abrazo, me dijo que estaba orgulloso y de eso se trata". Esta revelación se dio en un contexto familiar particular, ya que Vicuña se encuentra al cuidado de todos sus hijos hasta la próxima semana.

Durante la charla con la conductora Catalina Dlugi, el intérprete también analizó el trasfondo social de la producción. Al recordar su propia crianza, sostuvo que "en mi caso, Chile es bastante más conservador en ese sentido. Los años también 80 o 90, donde el humor, la televisión, el mundo atrasaba muchísimo". Para el artista, la vigencia de la temática en los escenarios actuales resulta fundamental para combatir miradas cerradas.

Sobre la relevancia de representar este tipo de historias en la actualidad, Vicuña concluyó que "quizás no tanto como el contexto de nuestra obra de teatro, pero claramente hoy se ha avanzado, aparentemente, y eso es una de las cosas que a veces, por lo que creemos que esta obra es necesaria. Porque se cree que se avanza a propósito de la educación en los colegios y todo, pero sigue existiendo, sigue existiendo mucho prejuicio, mucha homofobia".