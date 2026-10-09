Benjamín Vicuña expresó su angustia por el aluvión que provocó importantes destrozos en Santiago de Chile y compartió un mensaje de apoyo a los afectados. El actor, que se encuentra en Madrid por compromisos laborales, publicó imágenes de la emergencia que golpeó especialmente a la comuna de Las Condes, donde una violenta corriente de agua y barro arrastró vehículos y cubrió calles enteras.

“En mi país en estos momentos”, escribió el artista en una historia de Instagram junto a un video que mostraba la fuerza del torrente. En otra publicación, agregó la palabra “Abrazos”, acompañada por un emoji de manos en oración y la bandera chilena.

El mensaje reflejó su preocupación por lo ocurrido en su país natal, donde todavía viven gran parte de sus familiares. Vicuña reside en Argentina desde hace más de dos décadas, pero actualmente se encuentra en España para participar de una película dirigida por Álex de la Iglesia.

Las imágenes del aluvión que compartió el actor

El video que difundió Vicuña mostraba el avance de una enorme masa de agua, barro y piedras por las calles de Las Condes. La corriente arrastró automóviles, derribó árboles y afectó locales comerciales y establecimientos públicos.

El fenómeno ocurrió el jueves 8 de octubre, después de varios días de lluvias intensas en la precordillera de Santiago. Uno de los episodios más impactantes fue el de un colectivo del transporte público que quedó a merced de la corriente, mientras sus pasajeros debieron subir al techo para resguardarse.

La emergencia afectó especialmente al sector de San Carlos de Apoquindo y obligó a desplegar equipos de rescate, bomberos y personal de distintas áreas para despejar las calles y asistir a los vecinos.

Qué se sabe sobre los daños en Santiago de Chile

Las primeras evaluaciones oficiales dieron cuenta de viviendas afectadas, vehículos dañados y personas que necesitaron asistencia. Las cifras difundidas durante las primeras horas variaron a medida que avanzaron los relevamientos.

El aluvión se produjo por una combinación de precipitaciones intensas, suelos saturados y el desborde de una quebrada. También se investigan posibles obstrucciones en los conductos que debían canalizar el agua, un factor que habría agravado las inundaciones.

Ante la magnitud de los daños, las autoridades chilenas desplegaron tareas de limpieza y recuperación en las zonas más afectadas. Mientras tanto, el mensaje de Vicuña se sumó a las expresiones de solidaridad con los vecinos que sufrieron las consecuencias del temporal.

Benjamín Vicuña se encuentra en Madrid por trabajo

El actor está en la capital española para participar del rodaje de El malentendido, una película del director Álex de la Iglesia. Su estadía en Europa coincidió con la emergencia que afectó a Santiago, motivo por el que reaccionó a las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales.

Con unas pocas palabras, Vicuña expresó su cercanía con los afectados y dejó en claro el impacto que le generaron las escenas de destrucción en su país.