Benjamín Vicuña reveló cómo la China Suárez afecta a su paternidad

Benjamín Vicuña regresó de sus vacaciones en el sur argentino y abordó la complejidad de mantener la armonía en una familia ensamblada. El actor detalló su reciente viaje al afirmar que "Me vine directo del sur, estuvimos todos ahí. Villa La Angostura es un lugar que me encanta, y poder disfrutarlo con mis hijos y mi novia es hermoso. Vinieron los más grandes con su mamá y pudimos estar ahí y efectivamente compartir. Nos cruzamos con Caro en el sur".

A pesar de este clima de cordialidad con Pampita, la prensa lo consultó por la situación de la China Suárez y Mauro Icardi, quienes enfrentan incertidumbres profesionales y conflictos judiciales. Ante esto, el artista fue tajante al decir que "Yo no voy a opinar de eso, es aburrido lo que digo pero lo mantengo: más allá de los problemas de adultos, es importante entender y distinguir que los chicos deben tener un cuidado y deben ser prioritarios a la hora de criar y hablar. Es una obligación que tenemos como adultos".

Sobre la exposición mediática de los menores, Vicuña prefirió la reserva y señaló que "No voy a entrar en detalles sobre cómo le afecta a los chicos, lo saben todos los adultos". Con 20 años de experiencia en la paternidad, reflexionó sobre el proceso de crecimiento personal al explicar que "Es difícil criar, es algo que todos vamos aprendiendo. Soy padre hace 20 años y hubo cosas que fui aprendiendo con el tiempo. La vida es un aprendizaje".

Para el actor, la clave reside en la comunicación constante entre las partes involucradas. Al respecto, manifestó que "Yo tengo una familia grande y ensamblada, lo que siempre buscamos es el bienestar y siempre es difícil. Lo importante es el diálogo y poner el foco ahí, las cosas se van acomodando en el camino". Finalmente, cerró su intervención reafirmando que "Lo único que me importa es que mis hijos están bien, el resto son cosas que se van acomodando".