Benjamín Vicuña reveló cómo su hijo lo acusó de ser un padre ausente

Benjamín Vicuña participó como invitado en el programa de Mirtha Legrand y sorprendió al público con una confesión sobre su vida familiar. Durante la cena transmitida por eltrece, el actor chileno reflexionó sobre su rol como progenitor y admitió que su carrera profesional le demandó mucho tiempo de dedicación.

Ante la mirada de los presentes, el artista expresó que "Trabajo mucho. Soy padre hace 20 años y tuve la suerte de ir evolucionando" en referencia a su crecimiento personal a lo largo de las últimas décadas.

El momento más emotivo de la noche llegó cuando Vicuña relató una charla privada que mantuvo recientemente con su hijo mayor, Bautista, quien ya tiene 18 años y es fruto de su pasada relación con Pampita.

Según explicó el invitado, el joven se acercó para manifestar sentimientos guardados vinculados a la presencia del actor durante su niñez. El actor detalló que "Mi hijo adolescente el otro día me vino con algunos planteos y reclamos. Me dijo cosas que tienen que ver con su niñez" evidenciando la profundidad del vínculo que mantienen en la actualidad.

La conversación entre padre e hijo incluyó puntos específicos sobre lo que el joven sintió que no recibió en sus primeros años de vida. Sin profundizar en los pedidos puntuales que le hizo el joven, Vicuña recordó que el adolescente fue muy directo al hablarle de frente.

El protagonista de diversas ficciones señaló que su hijo "Me dijo: 'A mí me faltó esto, esto y esto'" lo que generó una reacción de dolor en Karina Mazzocco, quien también se encontraba presente en la mesa de la reconocida conductora.

Para finalizar el relato sobre esta situación íntima, el intérprete compartió cuál fue su postura inmediata frente a las palabras del joven. Lejos de evitar el conflicto, buscó una forma de reparar el pasado y mirar hacia el futuro con una propuesta de acompañamiento mutuo. Vicuña cerró la anécdota contando que "Yo le dije: 'Bueno, Bauti, está bien, estoy acá y te propongo esto'" para dar por concluido el intercambio sincero que mantuvieron ambos en el ámbito privado.