Benjamín Vicuña se encontró cara a cara con Icardi: ¿se armó la pelea?

La jornada dominical sumó un acontecimiento destacado para el entorno de Eugenia Suárez. La actriz asistió al debut futbolístico de su hijo menor en compañía de Mauro Icardi, sus hijas Rufina y Magnolia, y su madre Marcela Riveiro. A la convocatoria deportiva también acudió Benjamín Vicuña, padre del niño, evidenciando que los compromisos vinculados a los menores logran priorizarse más allá de los desacuerdos personales entre los adultos.

El desempeño del pequeño quedó registrado en las plataformas digitales de la artista, quien expresó: “Jugó su primer campeonatito mi Amanshuli y metió gol”. Las publicaciones mostraron al niño vestido con la camiseta del seleccionado argentino y luciendo una medalla alusiva. La jornada representó un paso significativo dentro de la disciplina deportiva que el menor practica desde hace tiempo con el constante seguimiento de su entorno.

Durante el desarrollo de la competencia no se registró la presencia de las hijas de Mauro Icardi, quienes continúan bajo su cuidado mientras aguardan la resolución de la carrera profesional del deportista. La exesposa del futbolista, Wanda Nara, había señalado previamente que la estadía de las niñas se extendería hasta el inicio de los compromisos laborales del jugador, respecto a los cuales todavía no existe una confirmación oficial sobre un próximo destino institucional.

Por su parte, Benjamín Vicuña registró el encuentro mediante una fotografía abrazando a su hijo en el predio deportivo. Asimismo, el actor difundió un archivo audiovisual que exhibe la integración del grupo de niños durante la competencia. La presencia conjunta de los padres confirmó que las fechas relevantes para el desarrollo de los menores se mantienen como un punto de coincidencia familiar.

Respecto a la rutina formativa de los niños, se constató que actualmente no asisten a un establecimiento escolar de manera presencial, aunque mantienen sus prácticas extracurriculares. Tras haber iniciado y concluido el periodo lectivo en Estambul durante el contrato de Mauro Icardi en esa ciudad, la continuidad pedagógica se vio modificada. En instancias previas de debate sobre la educación de los menores, se conoció el uso de metodologías de aprendizaje a distancia para sostener el ritmo escolar, esquema que podría estar replicándose en la actualidad mientras la actriz señala que el grupo familiar aprovecha este periodo de pausa laboral.