Benjamín Vicuña teme que Icardi le pegue a sus hijos tras la denuncia

Benjamín Vicuña se encuentra muy preocupado por el bienestar de sus hijos menores Magnolia y Amancio, fruto de su pasada relación con la China Suárez, debido a la reciente y resonante denuncia judicial que recae sobre Mauro Icardi por presuntas agresiones hacia una de sus hijas en una propiedad ubicada en la zona de Nordelta.

Durante la transmisión televisiva del ciclo Implacables, la reconocida conductora Susana Roccasalvo informó públicamente que Benjamín Vicuña estaba muy preocupado por sus hijos más chicos tras tomar conocimiento de los graves hechos que involucran directamente al actual entorno familiar con el que conviven cotidianamente los menores.

El factor principal que encendió todas las alarmas en el actor chileno fue la presunta aparición de los nombres de los menores dentro del expediente judicial que investiga la causa por amenazas, lo cual generó un escenario de alerta sobre el cual afirmaron que en la causa por amenazas se menciona a los hijos de Vicuña, así que se va a preocupar y va a tener que estar atento porque alguna información le va a llegar.

Todo este complejo conflicto judicial se originó formalmente el viernes 6 de noviembre, cuando la mediática Wanda Nara decidió denunciar legalmente a Mauro Icardi por presuntas lesiones cometidas contra su hija mayor Francesca, motivando un operativo policial y médico urgente tras el pedido de ayuda de la menor que alertó a la familia.