Benjamín Vicuña tildó de ridículos a la China Suárez e Icardi tras sus insultos

Benjamín Vicuña fue abordado por un cronista del programa Intrusos mientras cumplía con sus tareas cotidianas. El encuentro se produjo luego de que el futbolista Mauro Icardi publicara un mensaje cuestionando la presencia del actor en la vida de sus hijos. Ante la insistencia del periodista por conocer su opinión sobre este conflicto que también involucra a la China Suárez, el intérprete mostró una evidente molestia y evitó profundizar en la polémica mediática.

Al ser consultado inicialmente por las declaraciones del deportista, el chileno manifestó que "No voy a hablar, la vida es esto, las responsabilidades, ir al colegio…". Cuando se le preguntó si las dudas sobre su rol paterno le generaban angustia, mantuvo su postura firme al señalar que "No voy a hablar, no voy a seguir alimentando esto, nunca lo hice y no me interesa". De esta manera, el actor intentó marcar una distancia clara de los cruces en redes sociales.

La charla continuó con un Vicuña visiblemente fastidiado por la situación. En ese momento, el artista expresó que "Andá a preguntarle a otra persona, yo no tengo nada que ver". Luego, puso el foco en sus prioridades actuales y comentó que "Vine a buscar al colegio a mis hijos, tengo mis responsabilidades, voy al teatro y trabajo". Para el actor, no es adecuado seguir debatiendo estos temas de forma pública, por lo que sentenció que "No se puede, no corresponde".

Finalmente, el cronista mencionó una versión que indicaba que el actor solo habría visto a sus hijos durante 15 días en el último tiempo. Ante este dato, Benjamín reaccionó con sorpresa y respondió de manera categórica que "Me parece totalmente ridículo". Con estas palabras, el protagonista cerró el diálogo reafirmando su decisión de mantener un bajo perfil y no participar de los enfrentamientos mediáticos recientes.