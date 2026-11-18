La relación sentimental entre Benjamín Vicuña y Anita Espasandin atraviesa un momento muy delicado tras conocerse versiones que indican un fuerte desgaste en la convivencia y en el vínculo cotidiano. El actor chileno y su novia argentina enfrentan serias diferencias que habrían surgido a raíz de los constantes conflictos mediáticos que rodean al entorno familiar del artista y que terminaron por afectar la tranquilidad de la pareja en los últimos días.

Según la información revelada por la periodista Paula Varela en el ciclo televisivo Intrusos, la pareja continúa unida pero transita una etapa de notables discusiones internas. La panelista detalló que, si bien el intérprete acompaña a su pareja en el reciente lanzamiento de su propio centro de estética, un proyecto que representaba el gran sueño de su vida, la situación personal del actor con sus hijos generó un profundo agotamiento en ella.

El entorno cercano de la empresaria le advierte constantemente que esta compleja dinámica familiar no tendrá una solución rápida y que el desgaste podría prolongarse en el tiempo. De acuerdo con los testimonios recogidos en el programa de espectáculos, ella siempre mantuvo un perfil bajo y una actitud muy ubicada frente a las cámaras, pero el cansancio por quedar envuelta indirectamente en las polémicas de la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara habría colmado su paciencia.

Mientras el actor chileno mantiene firme su postura de no querer separarse y apuesta por sostener el noviazgo pese a las adversidades, ella se cuestiona hasta cuándo deberá soportar la exposición y las complicaciones diarias.

En el mismo programa, el conductor Rodrigo Lussich aportó un dato sobre los inicios apasionados del romance, recordando que ambos solían encontrarse en el interior de un vehículo en los estacionamientos de Alcorta para dar rienda suelta a su fervor inicial, marcando un fuerte contraste con la difícil prueba que hoy enfrentan como pareja.