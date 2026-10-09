Benjamín Vicuña y el mensaje por el impactante aluvión en Chile

Benjamín Vicuña reaccionó ante el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes en Santiago de Chile. Las intensas lluvias provocaron destrozos, arrastraron vehículos de la zona y volcaron un colectivo en el barrio San Carlos de Apoquindo.

El desborde de un canal y la activación de cauces naturales generaron importantes complicaciones en el lugar. Las autoridades locales desplegaron equipos de emergencia y pidieron a los vecinos evitar transitar por las zonas afectadas para prevenir riesgos.

Frente a la emergencia, el actor chileno compartió un video en las historias de su cuenta de Instagram que muestra el avance del agua y el barro por las calles. Junto a las imágenes grabadas en su país, el artista sumó un mensaje breve: "En mi país en estos momentos. Abrazos".