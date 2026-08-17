Benjamín Vicuña y los traumas que tiene de la infancia: "Tendré que resolver"

Durante una reciente entrevista, el actor chileno Benjamín Vicuña abrió su corazón al referirse a su rol como padre y a la compleja relación que mantuvo con su propio progenitor. Al reflexionar sobre la crianza de sus seis hijos en medio de diversas polémicas, el intérprete no dudó en calificar el proceso actual de su vida personal al afirmar que "es difícil".

A pesar de los desafíos que enfrenta, Vicuña destacó la importancia fundamental que tienen los menores en su existencia diaria. El artista los describió con una frase contundente al asegurar que ellos representan "el motor de mi vida".

Esta declaración surgió luego de ser consultado por la conductora Mirtha Legrand, quien también le realizó una pregunta picante sobre sus exparejas en el contexto del Día del Padre. El actor también se refirió a un reciente reclamo de uno de sus hijos que lo impulsó a sincerarse.

La charla también derivó en aspectos más dolorosos de su historia personal. El actor recordó las heridas que no pudo cerrar con su papá y reconoció que es una situación que todavía lo afecta emocionalmente. Sobre este vínculo inconcluso y las cuentas pendientes que arrastra desde su juventud, el intérprete manifestó que "tendré que resolver" esa parte de su pasado.

Finalmente, el protagonista también reaccionó con molestia cuando le preguntaron por las quejas de Pampita hacia los medios de comunicación.