La comunidad de Bermejo, en el departamento de Caucete, ha comenzado con los preparativos para lo que será una de sus citas más importantes del año: la III Gran Peña de San Expedito. Esta celebración, que combina la fe religiosa con el folclore y la tradición, busca no solo brindar un espacio de encuentro para las familias sanjuaninas, sino también cumplir con un objetivo fundamental para los fieles: avanzar en la infraestructura del lugar de culto.

Un compromiso con la fe y la comunidad

El propósito central de esta nueva edición es estrictamente solidario. Todo el dinero recaudado a través de las entradas y los servicios que se presten durante la jornada será destinado íntegramente a la construcción del nuevo Santuario de San Expedito. Esta obra es un anhelo de larga data para los habitantes de Bermejo y los miles de devotos que llegan desde distintos puntos del país para agradecer o pedir al "santo de las causas urgentes y difíciles".

La cita tendrá lugar el próximo sábado 19 de septiembre, comenzando las actividades festivas a partir de las 20:00 horas. El escenario elegido es el Camping de Bermejo, un predio que se acondicionará especialmente para recibir a una multitud de vecinos y visitantes.

Música, danza y sabores tradicionales

La propuesta artística de este año promete una cartelera de primer nivel que integrará a talentos locales y figuras consagradas. Como número central, se confirmó la presencia del grupo cordobés Los Trajinantes, quienes traerán su impronta festivalera para animar la noche sanjuanina. Además, el escenario contará con la participación de diversos artistas provinciales y academias de danza, que pondrán color y movimiento a la jornada.

La gastronomía será otro de los pilares del evento. Se dispondrán diversos puestos de comidas típicas, permitiendo que los asistentes disfruten de platos tradicionales mientras participan de sorteos y sorpresas preparadas por la organización. El ambiente está pensado para ser estrictamente familiar, promoviendo la cultura local en un entorno de celebración comunitaria.

Actividades religiosas y entradas

Dado que el evento coincide con el día mensual dedicado a San Expedito, la jornada no se limitará únicamente a la peña nocturna. La dimensión espiritual tendrá un lugar central con la celebración de misas a las 10:00 y a las 19:00 horas en la zona del santuario. Esto permitirá a los peregrinos cumplir con sus promesas religiosas antes de participar de los festejos populares en el camping.

Respecto al acceso, la organización ha dispuesto la venta de entradas anticipadas con un valor de $4.500. Se espera que en las próximas semanas se brinden más detalles sobre los puntos de venta físicos y el resto de la grilla artística que completará una noche que ya genera grandes expectativas en el este sanjuanino.

La Gran Peña de San Expedito se consolida, así como un evento clave para el desarrollo local, uniendo la identidad de un pueblo con su devoción religiosa para alcanzar una meta compartida: un nuevo hogar para su santo patrono.