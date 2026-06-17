El mercado de pases europeo sumó otro movimiento de alto impacto. Real Madrid oficializó la incorporación de Bernardo Silva, quien llegó en condición de libre tras finalizar su etapa en Manchester City y se convirtió en uno de los refuerzos estelares del nuevo ciclo encabezado por José Mourinho.

El volante portugués, de 31 años, fue una de las piezas fundamentales en el exitoso proyecto de Pep Guardiola en Inglaterra. Durante su paso por el City conquistó múltiples títulos y se ganó el reconocimiento de hinchas y especialistas por su calidad técnica, versatilidad y capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

Su desembarco en la Casa Blanca se produjo por un pedido expreso de Mourinho, que afronta una nueva etapa al frente del conjunto madrileño y busca conformar un plantel competitivo para volver a dominar tanto en España como en Europa.

Semanas atrás, el propio Silva había anticipado que su prioridad era encontrar un club donde se sintiera valorado. “Voy a intentar encontrar un equipo donde me quieran y donde sienta que realmente me quieren. Eso es muy importante”, había declarado antes de definir su futuro.

Aunque equipos como Barcelona, Atlético de Madrid y Juventus mostraron interés en contratarlo, el mediocampista terminó inclinándose por el club más ganador en la historia de la Champions League.

La llegada de Bernardo Silva forma parte de una profunda renovación del plantel. El Real Madrid también incorporó al lateral español Marc Cucurella, mientras que Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté aparecen como refuerzos encaminados para fortalecer la defensa.

Con estos movimientos, Mourinho empieza a moldear un equipo con experiencia, jerarquía y variantes en todas las líneas. La incorporación del portugués no solo suma talento al mediocampo, sino que también aporta liderazgo y recorrido internacional a un vestuario que apunta a volver a lo más alto del fútbol europeo.

La expectativa ahora estará puesta en cómo encajará Bernardo Silva dentro de un plantel plagado de figuras y cuál será el impacto de uno de los fichajes más resonantes del mercado de pases.