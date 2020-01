Berni abogó por "reformas estructurales": la Policía Bonaerense "tiene un 92% de rechazo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, abogó hoy por instrumentar "reformas estructurales" en el área a su cargo, al advertir que la policía de la provincia "tiene un 92% de rechazo" de los ciudadanos, producto de la "falta de profesionalización".



Berni graficó que su gestión "heredó una policía que tiene casi 40 mil sumarios", por lo que -dijo- "cuando se tiene una fuerza de 90 mil efectivos con 40 mil sumarios, quiere redecir que alguien no controló".



El funcionario señaló que "el ciudadano bonaerense tiene un 92% de rechazo" a la policía provincial y lo atribuyó a la "falta de profesionalización".



"Hay tres policías distintas", dijo, en referencia a las fuerzas "locales, las comunales y el resabio de la (Policía) Bonaerense", tras lo cual afirmó que "se ha roto la cadena de mando, y cuando pasa eso se rompe la cadena de comando".



En declaraciones al canal TN, Berni indicó que "las policías locales no tienen una cadena de mando. Hay lugares en la provincia donde la Policía Local, que son 500, 400 hombres, no tienen una cadena de mando", insistió.



"Son parches tras parches que se fueron haciendo, y esto repercute drásticamente en los índices de seguridad", dijo. Y propuso: "Por eso tenemos que avanzar en hacer reformas estructurales importantes".



Asimismo, Berni aclaró que "no hay posibilidades de generar planes de seguridad por fuera de un modelo de inclusión social".