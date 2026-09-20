El keniata Bethwel Kibet Chumba se consagró ganador de la Maratón de Buenos Aires 2026, disputada este domingo 20 de septiembre con más de 16 mil corredores de 64 países. El atleta completó los 42,195 kilómetros en 2 horas, 8 minutos y 28 segundos, mientras que entre las mujeres también hubo festejo de Kenia y un nuevo récord para el circuito porteño.

Chumba encabezó una competencia que comenzó a las 7 desde Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo. El segundo puesto quedó para el ruandés John Hakizimana, quien cruzó la meta en 2 horas, 8 minutos y 39 segundos, apenas 11 segundos después del ganador. El podio masculino lo completó el también keniata Felix Kiptoo Kirwa, con 2 horas, 10 minutos y 24 segundos.

En la rama femenina, Kenia consiguió ocupar los tres lugares del podio. Rebecca Kangogo Chesir fue la gran protagonista al imponerse con un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 36 segundos, marca que además significó un nuevo récord para el circuito de Buenos Aires.

Rodah Jepkorir Tanui finalizó segunda con 2 horas, 24 minutos y 49 segundos, mientras que Emmah Cheruto Ndiwa terminó tercera con un registro de 2 horas, 26 minutos y 55 segundos.

Los mejores argentinos en los 42K

Entre los representantes nacionales, Ignacio Erario se consagró campeón argentino luego de completar la carrera en 2 horas, 16 minutos y 42 segundos. Detrás quedaron Ignacio Reyes, con 2 horas, 21 minutos y 46 segundos, y Esteban Angulo, con 2 horas, 23 minutos y un segundo.

En mujeres, la argentina mejor ubicada fue Chiara Mainetti, quien terminó los 42 kilómetros en 2 horas, 38 minutos y 25 segundos. Anahí Castaño quedó segunda entre las representantes nacionales, mientras que Mercedes Piredda completó el podio argentino.

Una carrera con más de 16 mil participantes

La edición 2026 reunió a 16.384 corredores, de los cuales 10.615 fueron argentinos y 5.769 llegaron desde otros países. Brasil presentó la delegación extranjera más numerosa, con 2.769 participantes.

El recorrido atravesó algunos de los principales puntos de la Ciudad de Buenos Aires y pasó por barrios como Palermo, Recoleta, Puerto Madero y La Boca. La largada y llegada estuvieron ubicadas en Figueroa Alcorta y Dorrego.

La prueba contó con corredores profesionales y aficionados, puestos de hidratación y un amplio operativo de asistencia desplegado a lo largo de los 42,195 kilómetros. La competencia posee además el sello World Athletics Label.