La Negra Vernaci volvió a generar revuelo en el mundo del espectáculo tras lanzar una durísima crítica contra Beto Casella mientras entrevistaba a Edith Hermida en su programa de Olga. Durante la charla, ambas analizaron los cambios en la televisión argentina y el presente profesional de los conductores luego de los fuertes movimientos de pases que sacudieron a la pantalla chica.

En el transcurso de la conversación, la conductora indagó sobre la determinación que tomó Edith Hermida al aceptar la conducción de Bendita TV tras la salida de su histórico líder. Ante la consulta directa de si la señalaban como una traidora por quedarse en el ciclo, la invitada fue contundente y aseguró: "Sí, insoportables. Yo no traicioné a nadie".

Lejos de esquivar la polémica, La Negra Vernaci redobló la apuesta y comparó el éxito actual de la panelista con el difícil momento que atraviesa su excompañero en su nueva señal. Sin filtros, disparó al aire una frase que rápidamente se volvió viral: "Pero mirá lo bien que hiciste, a vos te va genial y Beto (Casella) se está hundiendo".

Al escuchar semejante definición, Edith Hermida intentó desdramatizar la situación entre risas y reconoció que el paso del tiempo terminó dándole la razón respecto a su futuro laboral. "Ay bueno, tampoco lo digas así jajaja. Con el diario del lunes pienso en lo inteligente que fui, pero me salió de pedo porque no me sale siempre bien", confesó.

Asimismo, la actual figura de Bendita TV profundizó sobre los motivos internos que la llevaron a apostar por su continuidad en el canal en aquel momento tan complejo. "Una tiene intuición, que muchas veces la gente no usa porque analizan la situación de manera conscientemente, pero yo sí, yo seguí mi intuición y hoy puedo decir que no fallé", explicó sobre su acierto profesional.

Esta fuerte repercusión tiene su origen en lo ocurrido el año pasado, cuando Beto Casella decidió ponerle fin a un ciclo de dos décadas al frente del emblemático envío de Canal 9. Aquella desvinculación se produjo en medio de un clima de marcada tensión con las autoridades de la emisora, lo que motivó su posterior desembarco en la pantalla de América TV.