Beto Casella se sacó al aire y trató de estúpida a Juana Viale

El conocido conductor de América TV, Beto Casella, protagonizó un momento de extrema tensión al aire de su ciclo televisivo cuando apuntó sin filtros contra la conductora Juana Viale. El enojo del presentador se originó a raíz de una serie de declaraciones desafortunadas que la nieta de Mirtha Legrand realizó durante sus clásicos almuerzos televisivos del fin de semana.

La polémica comenzó cuando Juana Viale se burló con total liviandad de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega a veintisiete días de casarse, demostrando un absoluto desconocimiento sobre los motivos reales de la ruptura. Lejos de frenar allí, la hija de Marcela Tinayre también hizo comentarios públicos sobre su consumo de marihuana que despertaron una profunda indignación en el medio televisivo.

Al observar las imágenes en su programa, Beto Casella se sacó por completo y cuestionó con dureza la falta de criterio de la famosa al aire. "Poco serio, ¿ya tiene 40 años? Hay que ser pavota, por no decir otra palabra, para ufanarte que fumas churros. No se puede boludear con consumos de sustancias en televisión, sobre todo en programas populares. No podés ser tan pavota, si no se le dijo su hermano que la produce o su abuela por ahí no le habla. Alguien se lo tiene que decir, no podés ser tan estúpida. No se jode con esas cosas", bramó el conductor.

Para cerrar su descargo, el líder de opinión continuó recriminando la postura de la figura televisiva frente a un tema tan delicado como las adicciones. "Vamos a decirle a Juana que cree que fumar un churro es una pelotudez, la mitad de los chicos que entran a recuperación entran por el churro con el que vos jodes. Vos podés comprar las mejores flores de Palermo, hay pibes que no pueden y después terminan en problemas. Tiene 40 años, ¿No aprendió nada? Me sacan estas cosas. Son más piolas los pibes del streaming que esta chica. No es gracioso Juana Viale, en tu casa hace lo que quieras, inyectate heroína. Hace lo que quieras, pero esto es televisión", manifestó con enorme enojo.