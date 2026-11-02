Beto Casella va por todo y le robaría el trabajo a dos periodistas de América

Adrián Pallares, Rodrigo Lussich y Beto Casella quedaron en el centro de las miradas periodísticas luego de que los conductores de Intrusos anunciaran el final de su etapa como dupla al aire. Frente a esta situación de cambio repentino dentro de América TV, el responsable de BTV fue consultado por la oportunidad de ponerse al frente del clásico ciclo de espectáculos y decidió descartar esa alternativa de manera contundente. La incertidumbre sobre la continuidad generó especulaciones, pero el profesional aclaró que su perfil de trabajo marcha por un camino muy diferente.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich utilizaron cerca de 30 minutos de su espacio para explicar a los espectadores que el vínculo personal entre ellos sigue intacto y que la decisión no responde a peleas ni enfrentamientos. Sin embargo, la disolución del binomio abrió la puerta a diversas teorías sobre quién tomará las riendas del envío. Entre las distintas opciones evaluadas por los analistas del medio, el nombre de Beto Casella cobró una relevancia especial debido a su larga trayectoria en la pantalla chica y la radio nacional.

Jorge Rial fue una de las personalidades que sugirió a Beto Casella como la figura idónea para ocupar ese lugar vacante. Al enterarse de esos dichos en Infama, el comunicador expresó: "Intrusos es un género fuerte, pero que yo no lo sé hacer". A pesar de halagar el criterio televisivo del creador del show, remarcó que no se encuentra capacitado para llevar adelante un formato diario dedicado exclusivamente a la farándula. Asimismo, agregó con firmeza: "No me veo yo. No, no me veo", anulando de plano los rumores que lo vinculaban al proyecto.

Al ser indagado sobre un reemplazo que realizó tiempo atrás en ese mismo ciclo, Beto Casella desmintió que haya sido una gestión prolongada o formal. En ese sentido, relató: "No, yo lo hice quince días. Hay como un malentendido". Explicó que en esa oportunidad cubrió un bache antes del pase de Jorge Rial al horario nocturno y completó: "Rial se fue a la noche, dejó ahí, se fue quince días antes y me dijeron: ‘¿Podés reemplazarlo quince días?’. Fui a boludear". Con esa frase sintetizó que se trató de algo pasajero y sin pretensiones de continuidad.

El periodista insistió en que liderar ese tipo de producciones demanda herramientas particulares y remarcó: "Eso es un género que no lo sé hacer. No es pavada eso". Ante la posibilidad de que los directivos del canal le ofrezcan formalmente esa franja horaria, el comunicador enfatizó: "Si fuera esa la propuesta, no". De este modo ratificó que pretende conservar la estructura del formato que lidera actualmente. Sobre su postura concluyó: "Yo tampoco me voy a poner riguroso, ‘ay, yo vine...’. Pero vine para hacer un esquema de programa que, si puedo, mantengo eso o algo parecido".