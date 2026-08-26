Bhae, la cantante sanjuanina que brilla en Popstar: "Estoy muy feliz"

Florencia Micaela Gutiérrez, conocida artísticamente como Bhae, tiene 24 años, es oriunda del departamento de Chimbas y actualmente se destaca en el certamen Popstar. En su entorno cercano siempre la llamaron por su segundo nombre, Micaela, ya que el primero solo figuraba en documentos o en la escuela.

Sin embargo, al radicarse en Buenos Aires comenzó a adoptar el apodo que derivó en su identidad musical actual. Sobre su seudónimo, la joven explicó a DIARIO HUARPE: "Bhae es la abreviación de Baby, o sea es Bae en realidad. Pero bueno, por un tema de Spotify tuve que ponerle una H después de la B".

Su vínculo con el canto comenzó a los 8 años. A partir de los 10 empezó a presentarse en bares, restaurantes y eventos en zonas rurales. A los 14 años cantó en cumpleaños y casamientos junto a su tío, y a los 15 formó una banda de folclore con la que viajó a la provincia de Córdoba.

Al terminar la escuela secundaria, cerca de los 18 años, empezó a componer su propia música. Tras instalarse en Buenos Aires hace un año y medio, comenzó a cantar en el tren a partir de noviembre para generar sus ingresos. En relación con esa etapa de su vida, afirmó: "Yo vivo de eso y como que trabajo con mi música desde ahí, desde siempre".

El certamen y la proyección artística

En la actualidad, la artista busca consolidar su carrera en el programa Popstar, inspirándose en referentes internacionales y nacionales como Christina Aguilera. Respecto a lo que busca lograr en el concurso, señaló: "Espero quedar en la banda y si no, bueno, obtener más reconocimiento".

Sobre el desafío de sostener el impacto que generaron en su momento agrupaciones previas del mismo formato, indicó: "A medida que vayan pasando las instancias, vamos a ir aprendiendo lo que es el bailar, hacer performance, poder ensamblar con otras artistas. Creo que es algo que es un proceso y para eso va a ser el programa, para poder transformarnos en esta banda".

El trabajo técnico y la mirada de la familia

El paso por el programa le exige perfeccionar distintos aspectos de su presencia en el escenario y su capacidad vocal ante un jurado integrado por profesionales de la industria.

Sobre el aprendizaje en esta etapa, sostuvo: "Creo que te vas dando cuenta de que hay muchos factores para arreglar, tanto como lo son los nervios, porque uno se pone muy nervioso enfrente de esa gente, el estar más plantada, más segura, que no se te vaya la voz. Poder interpretar bien una canción para que le llegue a las personas es también como algo que se trabaja un montón y que siento que era un lugar para poder trabajar muy bien acá".

En tanto, su desempeño en la pantalla generó una importante repercusión en su entorno familiar en San Juan. Respecto al acompañamiento de sus seres queridos, concluyó: "Yo sí estuve súper feliz, súper emocionada, y sé que mi mamá y mis hermanos también, mi abuela, todos están muy ilusionados con todo esto, y me apoyan un montón, así que estoy feliz".