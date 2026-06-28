Bielsa contra sus jugadores tras la eliminación del Mundial: “Me dejaron solo”

El paso de Marcelo Bielsa por la selección de Uruguay llegó a su punto final tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026. El técnico rosarino se reunió con los 26 jugadores en un hotel de Playa del Carmen, en México, para comunicarles que no seguirá en su cargo. Durante este encuentro, que tuvo lugar luego de la derrota frente a España en Guadalajara, el entrenador sostuvo que "lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada".

La reunión se caracterizó por ser un monólogo del director técnico en un ambiente de pesadumbre y caras largas. En medio de un clima interno que ya venía desgastado por las críticas previas de Luis Suárez y la denuncia de Agustín Canobbio, el seleccionador lanzó una frase que impactó en los referentes al afirmar que "me voy triste porque me dejaron solo". Esta sentencia cerró un ciclo marcado por una crisis de identidad y tensiones en la convivencia diaria.

Bielsa ya había mostrado su frustración inmediatamente después de quedar fuera de la competencia. En aquel momento, reconoció su responsabilidad al declarar que "no logré potenciar el poderío que tenían los jugadores". Incluso, durante la entrevista posterior a la eliminación, se mostró sumamente exaltado y le gritó "¡Dale de una vez!" al periodista que realizaba la nota.

A la decepción deportiva se sumó la situación física de Manuel Ugarte, quien sufrió una rotura de ligamentos en el último partido. Ahora, el entrenador brindará una conferencia de prensa el próximo martes a las 18 en el Estadio Centenario para oficializar su salida. Mientras tanto, el nombre de Marcelo Gallardo comienza a sonar con fuerza como el principal candidato para sucederlo en el banco charrúa.