Billie Eilish pondrá la música en la nueva película de James Bond

La joven artista británica Billie Eilish será la encargada de la canción principal de la nueva película de James Bond “Sin tiempo para morir”, que en nuestro país tiene fecha de estreno previsto para el próximo 9 de abril.



Se trata de una canción también compuesta por la artista de 18 años junto a su hermano Finneas, que la ubica en un selecto grupo de músicos que pusieron su arte al servicio de esta saga, entre quienes destacan Paul McCartney, Duran Duran, Tina Turner, Madonna, Shirley Bassey, Tom Jones y Nancy Sinatra, entre otros.



"Es una locura ser parte de esto. Poder hacer la canción principal para una película que es parte de una serie tan legendaria es un enorme honor. Todavía estoy en shock", manifestó Eilish, a través de un comunicado que reproduce la agencia de noticias DPA.



"Escribir la canción para una película de Bond es algo que hemos soñado toda nuestras vidas. No hay emparejamiento más icónico de música y cine que el de 'Goldfinder' y 'Live and let die'. Nos sentimos muy afortunados de desempeñar un pequeño papel en una franquicia tan legendaria. Larga vida a 007", dijo, por su parte, su hermano.



Los hermanos Eilish fueron elogiados por el director de la nueva cinta Cary Joji Fukunaga, quien afirmó ser un “gran fan” de la dupla británica.



“Su creatividad y talento son insuperables y tengo muchas ganas de que el público escuche lo que han conseguido, un nuevo enfoque cuya interpretación perdurará por generaciones", expresó.



La saga que tiene como protagonista al personaje creado por Ian Fleming ha contado a lo largo de la historia con bandas sonoras características que, en muchos casos, lograron trascender a la propia película, tal el caso de “Live and let die”, de Paul McCartney, que se convirtió en un clásico de su etapa solista y en uno de los grandes éxitos de Guns 'n' Roses, que realizó una recordada versión.