Bisexuales: cómo es vivir y definirse por una orientación, según dos sanjuaninos

La bisexualidad es una orientación sexual que se define como la atracción sexual, afectiva o emocional hacia personas del mismo género y del opuesto, o bien, hacia otro género, como, por ejemplo, los no binarios. En relación a esto, la bifobia es el odio, aversión y discriminación hacia las personas que tienen esta orientación. En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, DIARIO HUARPE dialogó con dos sanjuaninos bisexuales, quienes contaron cómo es vivir con esta orientación, muchas veces invisibilizada.

El 17 de mayo se eligió porque en el mismo día, pero de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades. El colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales y Queer se resume en el acrónimo LQBTIQ+. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), muchas veces la “B” se deja de lado, se eclipsa. Por consecuencia, se invisibilizan las experiencias de las personas bisexuales y sus orientaciones.

En este sentido, Candela Santana, periodista y activista LGBTIQ+ sanjuanina, contó cómo es ser bisexual en un mundo de blancos y negros. La joven de 22 años comentó que siempre supo que le gustaban los chicos y las chicas. Sin embargo, decidió dejar de lado su atracción hacia el género femenino, al mismo de que nunca se cuestionó si le gustaban los hombres porque eso “era lo normal”.

“Yo negaba esa situación, más que nada por miedo a lo que podía venir. Tenía miedo de que mi abuela y mi familia en general no me quisieran”

Candela explicó que sus amistades tuvieron mucho que ver para que ella pudiera dar cuenta de su orientación sexual. “Yo me besaba con chicas pensando que era un juego, y no era tan así. Me sentaron y me dijeron que me diera cuenta de que en realidad me gustaban las mujeres”, planteó.

Candela en una marcha del orgullo, junto a un amigo. Foto: Gentileza.

Sin embargo, la ayuda de sus amigos y amigas también es parte de lo que la silenció mucho tiempo. Manifestó que, la gran mayoría del tiempo, son las personas del círculo cercano las que descreen de la elección sexual.

“A partir de que salí del closet, mucha gente empezó a decirme que me tenía que definir. Descreen que puedas ser bisexual. Te bajan línea y te dicen: o te gustan los hombres, o te gustan las mujeres”

Esta presión de definirse por un género u otro, no solo se vive en la sociedad. En este sentido, Candela afirmó que, si bien en el movimiento les cuesta ser aceptados, cree que en el último tiempo la bisexualidad logró ser tenida en cuenta cada vez más.“Se militó durante muchos años la bisexualidad, justamente para que sea reconocida como una orientación. Años atrás desde el mismo colectivo LGBTIQ+ te presionaban para que te definieras, hoy creo que eso cambió un poco”, añadió.

En consonancia con Candela, Santiago Alcoba, un joven de 22 años, que se define actualmente como bisexual, sostuvo que, en su vida, la pregunta de “¿qué género te gusta más?” es recurrente.

“La gente no puede entender que te pueden gustar muchos géneros y que está bien eso. Muchas veces me preguntan qué cuando me voy a dar cuenta qué me gusta finalmente, y yo les digo esto, me gusta todo”

El camino de Santiago para dar cuenta de su gusto sexual fue bastante confuso. Según confirmó, el miedo de afrontar su sexualidad no fue por los demás, sino que estuvo en su interior. “Me decía a mí mismo que me decidiera, que no podía gustarme todo”, añadió.

Asimismo, el joven planteó que buscó primero la aceptación de su familia para después aceptarse a sí mismo. Esperaba, conforme indicó, sentir esa tranquilidad de que todo estaba bien para dejar de sentirse en una transición constante, como muchos piensan.

En este sentido, ambos coinciden que la sociedad les recrimina constantemente una elección, quedarse en un blanco o en un negro. En la heterosexualidad o en la homosexualidad. Pero no en la “indecisión”.