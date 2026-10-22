Los Black Bloc volvieron a quedar en el centro de la atención en Francia tras los disturbios registrados durante las protestas del 17 de octubre, convocadas en un contexto de reclamos por el costo de vida y las dificultades del sistema educativo. Los manifestantes vestidos de negro y con el rostro cubierto fueron señalados por su participación en enfrentamientos con la policía y ataques contra comercios y edificios públicos.

Aunque suelen ser presentados como una organización, los Black Bloc no constituyen un grupo único con dirigentes identificables. El término describe una táctica de protesta utilizada por activistas que se reúnen temporalmente, preservan su anonimato y actúan en bloque durante movilizaciones.

De Alemania a las protestas internacionales

El origen de esta modalidad se remonta a Alemania Occidental durante la década de 1980. En ese período, grupos autónomos vinculados con corrientes anarquistas y de izquierda radical comenzaron a utilizar ropa negra y el rostro cubierto durante las manifestaciones, entre otras situaciones, para resistir los operativos policiales contra ocupaciones y espacios alternativos.

La táctica se expandió durante los años siguientes y alcanzó notoriedad internacional en las protestas antiglobalización, especialmente durante la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Seattle, en 1999. En Francia, adquirió mayor visibilidad durante las movilizaciones contra la reforma laboral de 2016.

Cómo se organizan y qué objetivos persiguen

Una de sus principales características es la ausencia de una conducción centralizada. Los grupos se forman para determinadas manifestaciones y pueden cambiar de integrantes de una protesta a otra. Esa organización horizontal dificulta que las autoridades identifiquen una estructura permanente.

Sus participantes suelen estar vinculados con posiciones anarquistas, anticapitalistas y antifascistas, y cuestionan al Estado, las fuerzas policiales y los símbolos del poder económico. Durante algunas movilizaciones, recurren a destrozos del mobiliario urbano, ataques a comercios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, especialistas distinguen entre quienes participan en acciones organizadas con motivaciones políticas y quienes aprovechan el desorden para cometer robos. Aunque pueden coincidir en un mismo escenario, no necesariamente forman parte de los mismos grupos ni persiguen los mismos objetivos.

El foco sobre los disturbios recientes

En las protestas francesas de octubre, las autoridades vincularon a sectores de la izquierda radical con episodios de violencia y daños materiales. También investigaron ataques contra edificios públicos, entre ellos el incendio que afectó al ayuntamiento de Limoges.

Las acusaciones oficiales sobre la planificación de los hechos y el alcance de la participación de estos grupos deben distinguirse de los elementos que las investigaciones puedan confirmar. Los Black Bloc, por su carácter flexible y descentralizado, representan un desafío para las fuerzas de seguridad, pero su presencia no implica que todos los manifestantes compartan sus métodos o sus posiciones políticas.

La aparición de estos grupos refleja una de las tensiones recurrentes en las movilizaciones francesas: la convivencia entre protestas masivas por demandas sociales y acciones violentas de sectores minoritarios, con consecuencias tanto para la seguridad pública como para el desarrollo de las manifestaciones.