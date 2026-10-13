Eduardo Blanco y Victoria Almeida llegan a San Juan con una comedia romántica

El Teatro Sarmiento, en Capital, recibirá el próximo domingo 18 de octubre a “Empieza con D, siete letras”, la comedia original de Juan José Campanella que combina humor, emoción y una historia sobre las segundas oportunidades. La función comenzará a las 20.30 y tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

La obra está protagonizada por Eduardo Blanco y Victoria Almeida, con la participación de Gastón Cocchiarale y Maru Zapata. La historia transcurre en la sala de espera de un consultorio odontológico, donde se encuentran Miranda Delgado, una profesora de yoga de unos 30 años, y Luis Cavalli, un médico retirado, viudo y de alrededor de 60.

A partir de ese encuentro inesperado, ambos personajes entablan una relación atravesada por diálogos irónicos, situaciones humorísticas y momentos de ternura. Sus diferencias y experiencias de vida dan lugar a una comedia romántica que aborda el amor, la vulnerabilidad y la posibilidad de comenzar de nuevo a cualquier edad.

Se trata de la primera obra original de Campanella desde El cuento de las comadrejas, con una propuesta que combina humor cotidiano y reflexión sobre los vínculos.

Entradas, precios y lugar

La función será el domingo 18 de octubre, a las 20.30, en el Teatro Sarmiento, ubicado en avenida Leandro N. Alem Norte 1, Capital. Las puertas abrirán 40 minutos antes del comienzo y el espectáculo es apto para todo público.

Las entradas tienen precios de $50.000, $55.000 y $60.000, según la ubicación. Se pueden adquirir de manera anticipada a través de la plataforma EntradaWeb o consultar la disponibilidad en la boletería del teatro.