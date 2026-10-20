San Juan recibirá del viernes 23 al domingo 25 de octubre a corredores de distintos puntos del país y del exterior para disputar la Copa Iberoamericana, la Copa Latina y la novena fecha del Campeonato Argentino de Bicicross. Las competencias se desarrollarán en la pista del Club Bicicross San Juan, en Rawson, con participación de deportistas de 12 países.

Las pruebas internacionales registran 325 pilotos inscriptos. Argentina concentra la mayor cantidad, con 264 corredores, mientras que también llegarán representantes de Chile, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Bolivia, Ecuador, Perú, España, Panamá y Costa Rica.

Entre los participantes argentinos habrá 80 sanjuaninos, que competirán ante deportistas de diferentes provincias y países de la región.

Puntos rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028

Uno de los principales atractivos deportivos será que la Copa Iberoamericana y la Copa Latina otorgarán puntos para el ciclo olímpico del BMX Racing, en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De esta manera, las carreras que se disputarán en Rawson serán una oportunidad para que los pilotos sumen puntos y continúen su proyección internacional hacia la máxima cita olímpica.

También se correrá el Campeonato Argentino

El programa incluirá la novena fecha del Campeonato Argentino de Bicicross, que cuenta con 318 inscripciones. Esa cifra incluye a los 264 corredores argentinos anotados también en las competencias internacionales.

La organización estará a cargo del Club Bicicross San Juan, con fiscalización de la Federación Argentina de Bicicross y el acompañamiento del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan.

Durante tres jornadas, la pista de Rawson reunirá a competidores de distintas edades y categorías, en un encuentro que combinará actividad nacional, presencia internacional y participación local.