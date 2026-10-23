El pronóstico de viento sur para este fin de semana en San Juan obligó a modificar los horarios de dos importantes competencias internacionales de BMX. La organización del Campeonato Iberoamericano 2026 y la Copa Latinoamericana 2026 decidió adelantar el inicio de las carreras para evitar las horas de mayor intensidad del viento y garantizar mejores condiciones para los pilotos.

Ambos torneos se desarrollarán el sábado 24 y domingo 25 de octubre en la pista del Club Bicicross San Juan, con la participación de más de 400 pilotos y representantes de 12 países, entre ellos 80 sanjuaninos.

La decisión busca reducir los riesgos que pueden generar las ráfagas sobre la pista y evitar que las condiciones meteorológicas afecten el rendimiento de los competidores, especialmente en las categorías Championship.

Los nuevos horarios de las competencias de BMX en San Juan

Según informó la organización, las actividades principales comenzarán durante las primeras horas de la mañana en ambas jornadas.

Sábado 24 de octubre – Campeonato Iberoamericano 2026

8:30: warm up (entrada en calor) de las categorías Championship.

9:00: inicio de las competencias.

Al finalizar las finales: ceremonia de premiación.

Domingo 25 de octubre – Copa Latinoamericana 2026, Round 8

8:30: warm up de las categorías Championship.

9:00: inicio de las competencias.

Al finalizar las finales: premiación.

Posteriormente: entrega de reconocimientos por el acumulado de la Copa Latinoamericana 2026.

De esta manera, las principales instancias deportivas quedarán concentradas durante la mañana, cuando se esperan condiciones más favorables para el desarrollo de las carreras.

San Juan recibirá a más de 400 pilotos internacionales

El Campeonato Iberoamericano y la Copa Latinoamericana reunirán a deportistas de 12 países, con una importante presencia local de 80 pilotos sanjuaninos que buscarán destacarse ante competidores internacionales.

Además de la relevancia deportiva, las competencias otorgarán puntos para el ciclo olímpico rumbo a los Juegos de Los Ángeles 2028, lo que aumenta la importancia de los resultados para los participantes.

El evento contará con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y de la Municipalidad de Rawson.

Con estas competencias, la provincia volverá a posicionarse como una de las sedes destacadas del BMX Racing, una disciplina que continúa creciendo y que tendrá un fin de semana de intensa actividad internacional.