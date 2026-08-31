Boca salió a aclarar el alcance de la normativa que generó polémica entre hinchas y creadores de contenido, bautizada en las redes como la “Ley Anti TikToker”. Desde la dirigencia explicaron que los simpatizantes pueden grabar videos durante los partidos en La Bombonera y compartirlos en sus redes sociales.

La aclaración surgió luego de las repercusiones por una modificación en el reglamento vinculada a la generación de contenidos desde las tribunas. El secretario general de Boca, Ricardo Rosica, explicó que el objetivo de la medida no es impedir que los hinchas filmen o publiquen imágenes de manera personal.

Los videos personales están permitidos

Según detallaron desde la institución, un espectador puede registrar con su celular distintos momentos de un partido y luego compartirlos en sus redes sociales. Entre los ejemplos mencionados se encuentra la posibilidad de grabar la salida del equipo al campo de juego y publicar posteriormente ese video.

Rosica remarcó que la normativa está vinculada específicamente con el reglamento de abonos y plateas. En ese sentido, diferenció el contenido personal de las actividades que utilizan una ubicación dentro del estadio con fines comerciales.

La discusión se había instalado a partir de la interpretación de un artículo del nuevo reglamento. Algunos hinchas entendieron que podía existir una prohibición para grabar contenido desde las tribunas, lo que derivó en la popularización del término “Ley Anti TikToker”.

El límite está en el uso comercial

Desde Boca explicaron que el foco está puesto en evitar que socios o terceros utilicen abonos y plateas para desarrollar negocios. La preocupación está relacionada, entre otras situaciones, con avisos en los que se ofrecen ubicaciones para su venta.

En esos casos, el club puede identificar al socio titular de la ubicación y activar los mecanismos disciplinarios correspondientes. La institución busca impedir la comercialización no autorizada de abonos y plateas.

También quedaron fuera de lo permitido las propuestas comerciales que utilicen una ubicación dentro del estadio como parte de un paquete de productos o servicios. La restricción apunta a ese tipo de explotación comercial y no al contenido espontáneo de los hinchas.

De esta manera, Boca buscó llevar tranquilidad a sus seguidores: sacar fotos, grabar videos y compartirlos de manera personal en las redes sociales continúa estando permitido. El límite aparece cuando el abono o la ubicación dentro de La Bombonera se utilizan con fines comerciales.