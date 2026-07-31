El mal estado del césped de La Bombonera podría provocar un cambio inesperado en la agenda de Boca. La dirigencia analiza trasladar la localía al estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, para disputar allí sus próximos tres compromisos como local, mientras continúan las tareas de recuperación del campo de juego.

La decisión todavía no fue oficializada, pero el deterioro de la cancha, que volvió a quedar en evidencia durante la serie frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana, obligó al club a buscar una alternativa para no comprometer el estado del terreno de juego.

Los tres partidos que cambiarían de escenario

Si finalmente se concreta la mudanza, Boca hará de local en el estadio de Huracán frente a Estudiantes y Vélez, por el Torneo Clausura, además del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Deportivo Recoleta.

La intención de los dirigentes es preservar el césped de La Bombonera para que pueda recuperarse por completo y volver a utilizarlo una vez finalizados los trabajos de mantenimiento.

Esperan una definición en los próximos días

En Boca siguen de cerca la evolución del campo de juego antes de tomar una decisión definitiva. Mientras tanto, el Tomás Adolfo Ducó aparece como la opción más firme por su disponibilidad y por reunir las condiciones necesarias para recibir encuentros de la Liga Profesional y de la Copa Sudamericana.

De confirmarse el cambio, el Xeneize afrontará tres partidos consecutivos fuera de su estadio pese a mantener la condición de local, en una medida excepcional motivada por el estado del césped de La Bombonera.