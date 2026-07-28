Boca Juniors confirmó el mecanismo de venta de entradas para los hinchas que acompañarán al equipo en el partido de vuelta frente a O'Higgins, correspondiente a los playoffs de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará este jueves 30 de julio en el estadio El Teniente, de Rancagua, donde el Xeneize buscará sellar la clasificación a los octavos de final.

La dirigencia de Boca informó que las entradas para el público visitante se pondrán a la venta este lunes 27 de julio, desde las 14, de manera exclusiva a través de la plataforma Boca Socios. Los hinchas deberán presentar el comprobante de compra y un documento de identidad para ingresar al estadio El Teniente, en Rancagua.

Según detalló Boca, los hinchas ocuparán un sector exclusivo para la parcialidad visitante y contarán con un operativo especial de seguridad dispuesto por las autoridades chilenas. Además, recomendaron comprar las entradas únicamente por los canales oficiales para evitar estafas o inconvenientes en el ingreso.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegará a la revancha con la ventaja obtenida en el partido de ida disputado en La Bombonera y buscará confirmar la serie para seguir en carrera en el certamen continental.

Miles de hinchas xeneizes ya comenzaron a organizar el viaje hacia Chile, por lo que se espera una importante presencia de público argentino en Rancagua para acompañar al conjunto azul y oro en un duelo decisivo por la clasificación.