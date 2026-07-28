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Boca anunció cómo comprar entradas para la revancha ante O'Higgins
POR REDACCIÓN
Boca Juniors confirmó el mecanismo de venta de entradas para los hinchas que acompañarán al equipo en el partido de vuelta frente a O'Higgins, correspondiente a los playoffs de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará este jueves 30 de julio en el estadio El Teniente, de Rancagua, donde el Xeneize buscará sellar la clasificación a los octavos de final.
La dirigencia de Boca informó que las entradas para el público visitante se pondrán a la venta este lunes 27 de julio, desde las 14, de manera exclusiva a través de la plataforma Boca Socios. Los hinchas deberán presentar el comprobante de compra y un documento de identidad para ingresar al estadio El Teniente, en Rancagua.
Según detalló Boca, los hinchas ocuparán un sector exclusivo para la parcialidad visitante y contarán con un operativo especial de seguridad dispuesto por las autoridades chilenas. Además, recomendaron comprar las entradas únicamente por los canales oficiales para evitar estafas o inconvenientes en el ingreso.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegará a la revancha con la ventaja obtenida en el partido de ida disputado en La Bombonera y buscará confirmar la serie para seguir en carrera en el certamen continental.
Miles de hinchas xeneizes ya comenzaron a organizar el viaje hacia Chile, por lo que se espera una importante presencia de público argentino en Rancagua para acompañar al conjunto azul y oro en un duelo decisivo por la clasificación.