Boca anunció más renovaciones en La Bombonera

La dirigencia encabezada por el presidente Juan Román Riquelme anunció nuevos avances en el proyecto de remodelación del Estadio Alberto J. Armando. A través de la revista oficial del club, la institución detalló las modificaciones que se están realizando para modernizar el sector de la Popular Socios Norte.

La remodelación contempla la creación de cuatro puestos gastronómicos, nuevos sanitarios y un centro de asistencia médica. Esta transformación se apoya en la construcción de una losa de más de 1000 metros cuadrados sobre una zona que antes se encontraba completamente inutilizada dentro del predio deportivo.

Gracias a esta nueva superficie, el corredor de circulación pasará de 5 a 15 metros de ancho, mejorando la comodidad de los 6000 asistentes que ocupan esa zona. Los trabajos se suman a las tareas que ya se completaron en la Platea L y forman parte del plan integral planificado.

En julio, durante el parate mundialista, la Ribera sumó un patio gastronómico, un entrepiso de 1600 metros cuadrados, 30 pantallas LED y mejoras en los accesos. Estas reformas en la Popular Socios Norte representan un nuevo paso en los avances dentro de la cancha.

A inicios del mes pasado, las autoridades mostraron avances del Master Plan ante algunos socios para llevar la capacidad del recinto por encima de los 80000 espectadores. El plan contempla que el tren pase por debajo del estadio y ya cuenta con aprobaciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y Ferrosur, aunque resta conseguir autorizaciones urbanísticas.

Los anuncios se dieron a conocer a pocos días de que el equipo se juegue la posibilidad de ser campeón de la tabla anual ante Defensa y Justicia. La ampliación y modernización del Estadio Alberto J. Armando continúa siendo uno de los mayores anhelos de la gestión actual y de todos los hinchas.