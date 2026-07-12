Boca Juniors dio uno de los golpes del mercado de pases al anunciar oficialmente que Sebastián Villa está muy cerca de regresar al club. A través de uno de sus canales oficiales, el Xeneize informó que el delantero colombiano se realizará la revisión médica y, de no surgir inconvenientes, volverá a vestir la camiseta azul y oro.

"El jugador Sebastián Villa se realizará mañana los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes será refuerzo de Boca", indicó el club en un comunicado difundido por la cuenta Esto es Boca.

De esta manera, el atacante iniciará un segundo ciclo en la institución luego de su conflictiva salida en 2023, cuando mantuvo un litigio judicial con el club antes de continuar su carrera en Independiente Rivadavia, donde se consagró campeón de la Copa Argentina.

Los detalles de la operación

Según trascendió, Boca desembolsará alrededor de 6,5 millones de dólares para concretar la transferencia desde la Lepra mendocina. Además, el futbolista firmará un contrato de cuatro temporadas, apostando a convertirse nuevamente en una pieza importante del plantel.

Villa llegó por primera vez al club en 2018 y dejó números destacados durante su paso por la Ribera. Disputó 172 partidos, convirtió 29 goles, entregó 33 asistencias y conquistó siete títulos nacionales, siendo uno de los jugadores más desequilibrantes de su etapa en Boca.

Boca sigue activo en el mercado

El regreso del colombiano se suma a la incorporación de Leandro Lozano, mientras que la dirigencia también avanza por otro refuerzo de jerarquía.

El arquero colombiano Álvaro Montero es otro de los futbolistas que está muy cerca de sumarse al plantel. Boca informó que llegará al país en las próximas horas y que el martes se realizará la revisión médica correspondiente antes de cerrar su incorporación.

Con estos movimientos, el club busca reforzar todas sus líneas y potenciar un plantel que aspira a ser protagonista en las competencias que afrontará durante la próxima temporada.