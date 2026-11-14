Boca Juniors se impuso con autoridad por 3-0 ante Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y selló su clasificación a la gran final de la Copa Argentina 2026. Con goles de Santiago Ascacibar (46' PT), Sebastián Villa (18' ST) y Leandro Lozano (28' ST), el Xeneize redondeó una actuación sólida de menor a mayor para meterse en el partido decisivo.

El rival en la final será Platense, equipo dirigido por Martín Palermo, que viene de eliminar a Atlético Tucumán en la otra semifinal. El choque por el título se disputará el miércoles 2 de diciembre, con horario y sede a confirmar, y pondrá en juego un cheque de 200 millones de pesos para el campeón —que se sumará a lo ya recaudado en las instancias previas— además de un premio deportivo extra.

Contundencia azul y oro

Luego de un primer tiempo en el que sufrió en el arranque —sostenido por dos atajadas salvadoras de Álvaro Montero ante Tomás Adoryan— y logró irse al descanso en ventaja gracias al cabezazo de Ascacibar tras un pase pinchado de Leandro Paredes, Boca salió al complemento decidido a liquidar la historia.

Tras un inicio friccionado que dejó amonestado a Gonzalo Meriano por una fuerte infracción sobre Alan Velasco (5' ST) y una aproximación del Taladro mediante un cabezazo de Adrián "Rocky" Balboa al lateral de la red tras un centro de Abraham (11' ST), el banco xeneize movió piezas con los ingresos de Tomás Aranda y Enner Valencia por Velasco y Miguel Merentiel (10' ST).

A los 18 minutos del segundo tiempo, llegó el golpe que empezó a sentenciar la serie: Sebastián Villa recibió recostado sobre la izquierda, enganchó hacia adentro para su perfil derecho y sacó un potente remate que se clavó contra el segundo palo para estampar el 2-0.

Con Banfield jugado en ataque en busca del descuento, Boca encontró espacios letales para contragolpear. Luego de una chance clara desperdiciada entre Aranda y Valencia (25' ST), a los 28 minutos Villa desbordó y envió un centro preciso al segundo palo, donde apareció Leandro Lozano sin marca para empujarla y decretar el 3-0 definitivo.

Ovación para Paredes y cierre a puro lujo

Con el resultado resuelto y las tribunas del Malvinas Argentinas convertidas en una fiesta con bengalas, a los 30 minutos el estadio despidió con una atronadora ovación a la figura de la noche, Leandro Paredes, reemplazado por Tomás Belmonte (junto al ingreso de Leonel Flores por Villa).

En el tramo final, el Xeneize estuvo muy cerca de ampliar aún más la diferencia: a los 37', Belmonte sacudió desde media distancia y la pelota dio en el parante externo, mientras que a los 40', Flores pisó el área y estrelló su derechazo contra el travesaño (en el rebote no pudo empujarla Ascacibar). Sin tiempo adicionado por el árbitro Nazareno Arasa, Boca celebró un triunfo inapelable que lo deposita a un paso de una nueva estrella.

Formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes (capitán), Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Merino, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Lautaro Gómez, Federico Medina; Alexander Machado y Adrián Balboa.