Boca consiguió mucho más que la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana. Después de eliminar a San Pablo y meterse entre los cuatro mejores del torneo, el Xeneize aseguró un nuevo premio de US$800.000 y elevó a US$3,1 millones el dinero acumulado durante su participación en el certamen.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena logró avanzar tras imponerse por 2-1 en el resultado global frente al conjunto brasileño. La clasificación mantuvo vivo el sueño de volver a conquistar un título internacional y, al mismo tiempo, representó un importante ingreso económico para las arcas del club.

El monto conseguido por Boca se explica tanto por los premios correspondientes a cada instancia superada como por los incentivos que entrega la Conmebol por los partidos ganados.

La Confederación Sudamericana de Fútbol otorga US$125.000 por cada victoria. En su recorrido por la competencia, Boca consiguió cuatro triunfos: venció a O'Higgins en la ida del repechaje, ganó los dos partidos frente a Deportivo Recoleta y se impuso ante San Pablo en el primer encuentro de los cuartos de final. Esos resultados significaron US$500.000 adicionales.

A esa cifra se sumaron los premios obtenidos por avanzar de ronda. Boca recibió US$500.000 tras superar a O'Higgins, otros US$600.000 por eliminar a Deportivo Recoleta y US$700.000 por alcanzar los cuartos de final.

Ahora, después de dejar en el camino a San Pablo, agregó otros US$800.000 correspondientes a su clasificación a semifinales. De esta manera, el total acumulado durante la Copa Sudamericana llegó a US$3,1 millones.

Cuánto más puede ganar Boca

El premio económico puede aumentar considerablemente si Boca continúa avanzando en el torneo.

La Conmebol estableció que el subcampeón de la Copa Sudamericana recibirá US$2,5 millones, mientras que el ganador del certamen se llevará US$10 millones.

Además, el Xeneize todavía puede seguir sumando el incentivo de US$125.000 por cada partido ganado. Si consiguiera imponerse en los tres encuentros que le restan hasta una eventual consagración, podría incorporar otros US$375.000 por victorias.

Boca continúa así en carrera por volver a levantar la Copa Sudamericana, torneo que ya conquistó de manera consecutiva en 2004 y 2005. De lograrlo nuevamente, se transformaría en el primer tricampeón de la historia de la competencia.